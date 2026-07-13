Klopp wird Bundestrainer: Wie viel Red Bull steckt bald im DFB-Team?

Die Nachfolge auf dem Posten des Bundestrainers ist geklärt: Der DFB hat sich mit Jürgen Klopp geeinigt. Doch ein Problem gibt es: Er hat noch einen Vertrag mit Red Bull.

Aktuell wird allerdings noch verhandelt, wie der 59-Jährige aus seinem bis 2029 laufenden Vertrag bei Red Bull aussteigen kann und wie die künftige Zusammenarbeit aussehen soll.

Doppelrolle wurde diskutiert

Zuletzt wurde in den Medien viel über eine mögliche Doppelrolle diskutiert. Berichten zufolge hoffte der DFB, Klopp zeitgleich als Red-Bull-Markenbotschafter einzusetzen, um eine teure Millionen-Ablöse zu umgehen. Aus dem Umfeld von Sky heißt es jedoch, dass dieses Modell in den Verhandlungen nie ernsthaft zur Debatte stand. Eine Rolle als offizieller Werbeträger sei kein Thema. Stattdessen möchte Red Bull den Trainer wohl nur „hin und wieder“ beratend hinzuziehen.

Doppelfunktion?

Auch der Kicker hält es für wahrscheinlich, dass Klopp neben seinen Aufgaben beim DFB punktuell der Sport-Welt des Konzerns mit seiner Expertise aushilft – insbesondere in den Bereichen, die er seit seinem Start Anfang 2025 als „Global Head of Soccer“ selbst mitaufgebaut hat. Eine permanente Doppelfunktion als Bundestrainer und Red-Bull-Werbegesicht hatte zuvor für massive Kritik von Fanbündnissen und aus den DFB-Landesverbänden gesorgt.

Entscheidende Verhandlungswoche steht bevor

Die Verträge sollen bereits in dieser Woche finalisiert werden. Am Dienstag trifft sich die DFB-Führung laut Kicker mit Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff. Zum Ende der Woche ist zudem ein direktes Treffen zwischen Mintzlaff und Klopp am Rande des WM-Finales in den USA geplant. Als Klopp Anfang 2025 bei Red Bull unterschrieb, wurde er von Mintzlaff euphorisch als historische Verpflichtung und „Gamechanger“ für den internationalen Fußball des Konzerns gefeiert. Nun gilt es, diesen Vertrag sauber aufzulösen. Für den österreichischen Konzern ist der plötzliche Abgang ein herber Verlust, Mintzlaff hatte Klopp bei dessen Verpflichtung stolz als „Gamechanger“ der Red-Bull-Fußballgeschichte präsentiert. Als potenzieller Nachfolger in Fuschl wird bereits Eintracht-Frankfurt-Sportchef Markus Krösche gehandelt.