150 Floriani im Einsatz: Stall brannte lichterloh

Zu zwei großen Bränden wurde die Salzburger Feuerwehr am Sonntag gerufen. Bei einem in Anthering brannte ein Stall komplett aus.

Am 12. Juli, kurz nach 13 Uhr, brach in einem Nebengebäude einer Landwirtschaft in Anthering (Flachgau, Salzburg)ein Feuer aus noch unbekannter Ursache aus. Die Flammen griffen auf den danebenstehenden alten Stall samt Wohnhaus über. Das Nebengebäude und der alte Stall brannten komplett aus.

150 Floriani im Einsatz

Das Wohnhaus wurde stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Alle Gebäude sind unbewohnt. Es waren 12 Feuerwehren aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung mit zirka 150 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Großeinsatz in Anif

Ebenfalls am 12. Juli, nachmittags, geriet in Anif (Bezirk Flachgau, Salzburg) eine Rundballenpresse bei einem Traktor in Brand. Dabei breitete sich aufgrund der Trockenheit das Feuer rasch auf ein angrenzendes Feld aus. Zur Brandbekämpfung rückten mehrere Feuerwehren mit insgesamt 13 Fahrzeugen und an die 100 Feuerwehrleute aus. Es musste die Alpenstraße im Bereich des Einsatzortes für den Verkehr vorübergehend gesperrt werden.

Sechs Hektar vernichtet

Weiters wurden mehrere Wohnobjekte neben dem Brandort vorsorglich evakuiert. Der Traktor und die angehängte Rundballenpresse wurden durch den Brand vollständig zerstört. Bei dem Brand wurden rund sechs Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche vernichtet. Als Ursache wird ein technischer Defekt an der Rundballenpresse angenommen. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe liegt im unteren 6-stellligen Bereich.