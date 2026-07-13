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/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall im Hintergrund, und eine brennende Kerze im Vordergrund.
Sechs Verkehrstote gab es vergangene Woche in Österreich.
Österreich
13/07/2026
Vergangene Woche

Schwere Unfälle fordern sechs Verkehrstote: Darunter ein 17-Jähriger

Keine schöne Bilanz. In Österreich starben sechs Menschen bei Verkehrsunfällen. Besonders tragisch: Ein Unfllopfer war erst 17 Jahre alt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(186 Wörter)
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In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker, zwei Motorrad-Lenker und zwei Leichtmotorrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Montag, 6. Juli 2026, im Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich, bei dem ein junger Mann getötet wurde.

17-Jähriger stirbt

Der 17-jährige Leichtmotorrad-Lenker kam am Anfang einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug zu Sturz und schlitterte in der Kurve in den entgegenkommenden Pkw. Die Pkw-Lenkerin sowie ihre Mitfahrer wurden nicht verletzt. Am Wochenende verunglückten zwei der sechs verstorbenen Verkehrsteilnehmer. Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B, zwei auf einer Landesstraße L und einer auf einer Schnellstraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in der Steiermark und je einer in Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland beklagt werden.

Die Hauptursachen

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in einem Fall Überholen. Drei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle. Vom 1. Jänner bis 12. Juli 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 174 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 194 und 2024 159.

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