Leiche beim Reumannplatz aufgefunden

Am Montagmorgen wurde ein toter Mann in Wien am Reumannplatz aufgefunden. Derzeit gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Am Montagmorgen, 13. Juli, wurde eine männliche Leiche auf einer Grünfläche beim Wiener Reumannplatz aufgefunden. Wie eine Polizeipressesprecherin auf Anfrage von 5 Minuten mitteilt, gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Bei dem Mann dürfte es sich wahrscheinlich um einen Obdachlosen beziehungsweise stark Alkoholisierten gehandelt haben.

Magistratsbedienstete fanden ihn

Der Mann war 54 Jahre alt und aus der Alkoholszene. Er ist wahrscheinlich in der Nacht von gestern auf heute verstorben. „Magistratsbedienstete haben ihn am Montagmorgen entdeckt und die Einsatzkräfte benachrichtigt“, erklärt Polizeipresseprecher Markus Dietrich 5 Minuten gegenüber. Die Leiche wurde kommissioniert, es war kein Fremdverschulden feststellbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2026 um 10:16 Uhr aktualisiert