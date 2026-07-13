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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Auto, das gegen einen Baum gekracht ist.
Eine Autofahrerin kam aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte mit ihrem Fahrzeug frontal gegen einen Obstbaum.
Schlüßlberg
13/07/2026
Einsatz

Tragischer Unfall: Lenkerin stirbt bei Crash mit Obstbaum

Eine Autofahrerin ist Montagfrüh bei einem schweren Unfall in Schlüßlberg (Bezirk Grieskirchen) ums Leben gekommen. Ihr Wagen prallte aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen einen Baum.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Zu einem tragischen Unfall ist es am Montagmorgen in der Gemeinde Schlüßlberg im Bezirk Grieskirchen gekommen. Eine Autofahrerin kam aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte mit ihrem Fahrzeug frontal gegen einen Obstbaum. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Lenkerin bei Kollision mit Obstbaum verstorben

Mehrere Feuerwehren wurden zum Einsatzort alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine schwer verletzte Frau im Fahrzeug vor und leiteten umgehend eine sogenannte Crashrettung ein, um die Lenkerin schnellstmöglich aus dem Auto zu befreien. Die Rettungsversuche blieben jedoch erfolglos. Trotz sofort begonnener Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Die Hintergründe, warum das Fahrzeug von der Straße abkam, sind derzeit noch nicht bekannt.

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