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/ ©ÖBB / Harald Eisenberger
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Zug der ÖBB.
Ein 22-Jähriger wurde in Salzburg von einem Zug erfasst.
Weng
13/07/2026
Bahnhofsnah

22-Jähriger von Zug erfasst

Am 12. Juli, Sonntag, in der Nacht, wurde ein Mann in Weng von einem Zug erfasst.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)
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Gegen 22.30 Uhr des 12. Juli erfasste ein Zug auf der Weststrecke im Nahebereich des Bahnhof Weng (Salzburg) einen 22-jährigen Mann. Dieser dürfte im Nahebereich der Gleise spaziert und aus bislang unbekannter Ursache vom Zug erfasst worden sein. Der Ungar wurde durch den Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Salzburg verbracht.

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