22-Jähriger von Zug erfasst

Am 12. Juli, Sonntag, in der Nacht, wurde ein Mann in Weng von einem Zug erfasst.

Gegen 22.30 Uhr des 12. Juli erfasste ein Zug auf der Weststrecke im Nahebereich des Bahnhof Weng (Salzburg) einen 22-jährigen Mann. Dieser dürfte im Nahebereich der Gleise spaziert und aus bislang unbekannter Ursache vom Zug erfasst worden sein. Der Ungar wurde durch den Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Salzburg verbracht.