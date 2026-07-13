Drogen, Drohnen und Alkotests: Die offizielle Polizei-Bilanz zum Electric Love Festival

Das Electric Love Festival fand heuer vom 8. bis zum 12. Juli bereits zum 13. Mal am Gelände des Salzburgrings statt. Die täglichen Besucherzahlen lagen dabei bei mehreren zehntausend Gästen.

Insgesamt besuchten rund 143.000 Personen die Veranstaltung. Während der gesamten Veranstaltung fand eine koordinierte Einsatzleitung mit Vertretern der zuständigen Behörden und Einsatzorganisationen statt, die sich in ständiger enger Abstimmung mit dem Veranstalter bewährte.

900 Alkotests

Bei verkehrspolizeilichen Schwerpunktkontrollen durch die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten erfolgten annähernd 900 Alkotests, an die 120 Suchtmittelvortests und 78 Anzeigen nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen an die zuständigen Behörden. Die Polizisten erstatteten 31 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz und durchsuchten 431 Personen und 85 Fahrzeuge. Die Polizisten stellten 14 Gramm Kokain, elf Gramm Cannabis, 13 Gramm MDMA, drei Gramm Cetamin, fünf Joints und eine Ecstasy Tablette sicher. I

Weniger Körperverletzungen

In strafrechtlicher Hinsicht erfolgten zudem einige wenige Anzeigen wegen gegenseitigen Körperverletzungen und Diebstählen. Gegen acht private Drohnenpiloten, die mit Drohnen über das Veranstaltungsgelände flogen, wird Anzeige erstattet. Vereinzelt zeigten Personen die Vermutung der Verabreichung von KO-Tropfen an. Ein Tatverdacht oder etwaige Folgen durch KO-Tropfen wurden nicht genannt. Das gesamte Festival verlief, in Anbetracht der hohen Besucheranzahlen, rückblickend für die Einsatzorganisationen, sehr friedlich und entspannt.