Tödlicher Baum-Crash: 30-Jähriger wird mit Auto in die Luft geschleudert

Sonntagnacht kam es in Schwechat zu einem tödlichen Unfall. Ein 30-jähriger Wiener starb noch an der Unfallstelle.

Ein 30-jähriger Mann aus Wien lenkte am 12. Juli 2026, gegen 22.15 Uhr, ein Auto auf der Brucker Bundesstraße (B 10) in Schwechat, aus Richtung Schwadorf kommend in Fahrtrichtung Schwechat. Er kam aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

30-Jähriger verstirbt noch vor Ort

Das Fahrzeug wurde in die Luft geschleudert und kam auf dem Dach liegend in einem Feld zum Stillstand. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle. Die B 10 war im Bereich der Unfallstelle vom 12. Juli 2026, 22.25 Uhr, bis zum 13. Juli 2026, 1.10 Uhr, gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.