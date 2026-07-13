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/ ©Parlamentsdirektion/Thomas Topf
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist Finanzminister Markus Marterbauer hinter dem Pult im Parlament bei einem Redebeitrag.
Finanzminister Marterbauer gibt heute Krebsdiagnose bekannt.
Österreich
13/07/2026
Heute

Finanzminister Marterbauer gibt Krebsdiagnose bekannt

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Montag öffentlich gemacht, dass bei ihm ein Krebsleiden diagnostiziert wurde. Konkret handelt es sich um ein Lymphom.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Trotz der anstehenden medizinischen Behandlung im AKH Wien plant der Minister, seine Amtsgeschäfte vollumfänglich weiterzuführen. In einer persönlichen Stellungnahme erklärte Marterbauer, dass er nun einer von mehr als 400.000 Menschen in Österreich mit einer Krebsdiagnose sei, berichtet die APA.

Therapie startet sofort

Er betonte, dass die Heilungschancen bei einem Lymphom dank intensiver Forschung und der hohen Qualität des heimischen Gesundheitssystems in den vergangenen Jahren sehr gut seien. Die notwendige Therapie muss unverzüglich starten und beginnt bereits am Montag im Wiener AKH. Die Behandlung ist für die kommenden drei Monate angesetzt. Marterbauer fügte hinzu, dass er sich bei dem zuständigen Ärzteteam bestens aufgehoben und betreut fühlt.

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