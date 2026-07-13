Haft-Freigang für Kriminal-Tour genutzt: Flüchtiger Häftling beging 19 Straftaten

In Salzburg konnte ein Häftling wieder festgenommen werden. Er kam von seinem Freigang nicht mehr zurück. Die gewonnene Freiheit nutzte er anderweitig …

Ein 37-jähriger Tennengauer konnte durch intensive Ermittlungen mit mehreren Straftaten in Zusammenhang gebracht werden. Er steht im Verdacht, im Zeitraum vom 10. April bis 7. Juni 2026 mehrere Betrugshandlungen, Diebstähle sowie einen versuchten Einbruchsdiebstahl begangen zu haben. Die Betrugshandlungen umfassten Einmietbetrügereien in verschiedenen Beherbergungsbetrieben sowie Internetbetrügereien über eine Verkaufsplattform.

Wieder festgenommen

Darüber hinaus wird ihm der Diebstahl von Trinkgeldkassen aus den Beherbergungsbetrieben, in denen er Unterkunft nahm, zur Last gelegt. Der bislang bekannte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Beschuldigte verbüßte zum Tatzeitpunkt eine Haftstrafe in der Justizanstalt Salzburg. Am 16. April kehrte er von einem bewilligten Freigang nicht in die Justizanstalt zurück. Während seiner Abgängigkeit soll er nach derzeitigem Ermittlungsstand insgesamt 19 Straftaten begangen haben, zu denen er sich geständig zeigte. Der 37-Jährige konnte am 11. Juni im Stadtgebiet von Salzburg festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg rücküberstellt werden.