„Viel Kraft und Mut“: Genesungswünsche an Markus Marterbauer nach Krebs-Diagnose

Die Nachricht über die Krebserkrankung von Finanzminister Markus Marterbauer löste schnelle Reaktionen aus: Den SPÖ-Politiker erreichten rasch zahlreiche Genesungswünsche aus allen politischen Lagern.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am heutigen Montag, den 13. Juli 2026, öffentlich gemacht, dass bei ihm ein Krebsleiden diagnostiziert wurde. Konkret handelt es sich um ein Lymphom. Trotz der Behandlung, die ab sofort im AKH Wien anläuft, behält er seine Amtsgeschäfte vollumfänglich bei.

„Es handelt sich bei meiner Diagnose um ein Lymphom. Eine Erkrankung, die in den letzten Jahren dank umfangreicher Forschung und des guten österreichischen Gesundheitssystems sehr gute Heilungschancen aufweist. Die Behandlung wird so geplant, dass ich meiner Aufgabe und Funktion als Finanzminister unseres Landes voll nachkommen werde“. Markus Marterbauer, Finanzminister (SPÖ)

Politik reagiert mit Betroffenheit

Spitzenpolitiker des Landes reagierten mit tiefer Betroffenheit und bekundeten dem Minister nach seiner Krankheitsmeldung ihre Solidarität. Mit der Bitte um eine zwar transparente, aber rücksichtsvolle Berichterstattung wandte sich Marterbauer an die Öffentlichkeit. Er hob hervor, wie belastend die Situation für seine Angehörigen, Freunde und Beschäftigten sei, und drückte vorab seinen Dank für den respektvollen Umgang aus.

„Lieber Markus, ich wünsche dir viel Kraft, Mut, Zuversicht und vor allem eine schnelle und vollständige Genesung. Du kannst dir gerade in dieser persönlich schwierigen Zeit der Unterstützung der gesamten Bundesregierung sicher sein.“ Christian Stocker, Bundeskanzler (ÖVP) „Lieber Markus! Ich wünsche dir viel Kraft und Zuversicht für die kommenden Wochen! Das letzte Jahr hast du dich um die Republik gekümmert, jetzt kümmere dich bitte gut um dich, damit wir dich bald wieder ganz gesund bei uns zurück haben! Alles Gute und viel Kraft, mein Freund.“ Andreas Babler, Vizekanzler (SPÖ) „Viele Menschen leben in Österreich mit der Diagnose Krebs – darauf hat Finanzminister Markus Marterbauer heute hingewiesen, als er seine eigene Diagnose öffentlich gemacht hat. Diese Transparenz erfordert viel Mut – ein starkes Zeichen für Betroffene. Ich wünsche Ihnen, lieber Herr Bundesminister, viel Kraft, Zuversicht und gute Genesung.“ Alexander van der Bellen, Bundespräsident „Ich wünsche dir für die bevorstehende Therapie viel Zuversicht und eine baldige Genesung. Ich schätze die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr. Alles Gute und viel Kraft für die kommende Zeit!“ Beate Meinl Reisinger, Außenministerin (Neos) „Im Namen unserer ganzen Partei wünsche ich Finanzminister Marterbauer eine rasche und vor allem vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihm und seinen Liebsten, denen ich allen viel Kraft und nur das Beste für die kommende Zeit wünsche!“ Leonore Gewessler, Grünen-Chefin „Ich wünsche Finanzminister Markus Marterbauer von Herzen viel Kraft, alles Gute und vollständige Genesung. Seine Familie und seine Freunde werden eine wichtige Stütze dabei sein.“ Norbert Hofer, Landtagsabgeordneter FPÖ Burgenland

Marterbauer verweist auf 400.000 Menschen mit Krebs

Der Minister gab per E-Mail bekannt, dass bei ihm ein Lymphom diagnostiziert wurde. Damit ist er einer von über 400.000 Krebspatienten in Österreich. Er beginnt umgehend eine dreimonatige Therapie und betont, sich bei seinem medizinischen Team hervorragend aufgehoben zu fühlen. Die Therapieeinheiten würden zusätzliche Termine im Kalender sein und deshalb zur Verschiebung des einen oder anderen Termins führen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2026 um 15:03 Uhr aktualisiert