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/ ©Wavy. revolution/Pexels
Foto auf 5min.at zeigt ein Auto.
In Aspach wurde ein vierjähriges Mädchen aus einem abgestellten Fahrzeug befreit.
Aspach
13/07/2026
Alarm gegen Mittag

Oberösterreich: Vierjährige aus überhitztem Auto befreit

In Aspach im Bezirk Braunau (Oberösterreich) hat die Polizei ein vierjähriges Mädchen aus einem überhitzten Auto befreit. Das Kind war stark verschwitzt, angeschnallt und konnte sich nicht selbst helfen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(174 Wörter)
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Gegen 12 Uhr am Montag, dem 13. Juli, wurde die Polizei über das eingeschlossene Kleinkind informiert. Das Fahrzeug war im Gemeindegebiet von Aspach abgestellt. Laut jener Person, die den Vorfall meldete, befand sich das Mädchen bereits seit längerer Zeit allein im Auto. Daraufhin rückten die Einsatzkräfte aus. Beim Eintreffen der Polizei war das vierjährige Mädchen stark verschwitzt. Es war mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt und konnte sich nicht selbst aus seiner Lage befreien. Die Beamten holten das Kind umgehend aus dem Fahrzeug. Anschließend wurde das Mädchen mit Flüssigkeit versorgt.

Mutter gefunden

Kurze Zeit später konnte die Polizei die Mutter des Kindes ausforschen. Bei ihr handelt es sich um eine 40-jährige Frau aus Tirol. Sie gab an, sich währenddessen in einem nahe gelegenen Wohnhaus aufgehalten zu haben. Weitere Angaben zu den Hintergründen machte die Polizei nicht. Der Vorfall hat nun weitere Folgen. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich teilte mit: „Der Vorfall wird der zuständigen Behörde angezeigt“.

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