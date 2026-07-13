Gewitterpause vorbei: Schwüle Hitze und Unwetter im Anmarsch

Der Juli startete in Österreich zwar gewittrig, präsentierte sich im weiteren Verlauf jedoch vergleichsweise ruhig. Damit ist es nun vorbei: In der kommenden Woche nimmt die Gewitteraktivität wieder deutlich zu.

Ab Dienstagmorgen ist im Westen mit ersten Schauern und Gewittern zu rechnen. Am Nachmittag kann auch das Flach-und Hügelland getroffen werden.

Ab Dienstagmorgen ist im Westen mit ersten Schauern und Gewittern zu rechnen. Am Nachmittag kann auch das Flach-und Hügelland getroffen werden.

Eine heftige Kaltfront beendete Anfang Juli die historische Hitzewelle des Vormonats. Danach präsentierte sich der Juli zwar leicht wechselhaft, aber vergleichsweise ruhig und gewitterarm. Damit ist laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) zur Monatsmitte Schluss: Feuchte Luftmassen aus Südwesten bringen schwüle Hitze und deutlich mehr Energie in den Alpenraum. In den kommenden Tagen muss in Österreich daher regional mit schweren Gewittern und Unwettern gerechnet werden.

Der Montag startete noch recht ruhig

Während sich am späteren Nachmittag am Alpenhauptkamm und in den Bergen des Südens vereinzelte Schauer oder Gewitter bilden können, bleibt es sonst überall trocken und oft sonnig mit lockeren Schleierwolken. Bei schwachem bis mäßigem Nordwind klettern die Temperaturen auf heiße 28 bis 34 Grad.

Ab Dienstag kann’s dann heftig krachen

Der Dienstag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken, wobei schon ab den Morgenstunden im Westen mit ersten Schauern und Gewittern zu rechnen ist. Tagsüber breiten sich diese zunächst im Bergland und im Süden aus, bevor am Nachmittag auch das Flach- und Hügelland getroffen werden kann. Achtung: Es besteht Unwetterpotenzial durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Oft fallen die Gewitter mit großen Regenmengen in kurzer Zeit, Hagel und Sturmböen auch kräftig aus.

©UBIMET

Achtung auch am Mittwoch und Donnerstag

Der Mittwoch bringt schwüle Hitze (26 bis 33 Grad) und etwas Sonne, wird aber zunehmend unbeständig. Schon ab dem Morgen drohen teils schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Auch am Donnerstag bleibt es unbeständig: Während der Osten zwischendurch etwas trockenere Luft abbekommt, gehen im Westen und Süden weitere teils kräftige Gewitter nieder, bevor das Unwetterrisiko zum Wochenende hin überall wieder ansteigt.

Abgesehen von Unwetter-Regen weiterhin sehr trocken in Österreich

Selbst große Regenmengen durch lokale Gewitter reichen nicht aus, um die extreme Trockenheit zu entspannen. Vor allem im Osten fällt kaum Niederschlag, weshalb die Lage dort angespannt bleibt. Die Gefahr von Flur- und Waldbränden ist weiterhin hoch, gebietsweise sogar sehr hoch.