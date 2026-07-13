„Ich dachte, ich bin in der Hölle“: Wolfgang Ambros über schwerste Zeit seines Lebens

Jahrelang litt Austropop-Star Wolfgang Ambros unter unerträglichen Schmerzen, die ihm fast den Lebensmut nahmen. Jetzt spricht der Musiker offen über diese dunkle Zeit.

Mit 74 Jahren feiert Wolfgang Ambros jetzt sein Tour-Comeback – doch hinter den Kulissen kämpfte er um seine Lebenskraft, wie er nun offenbart. Nach einer Operation machten ihm die Schmerzen fast drei Jahre lang zu schaffen und brachten ihn an seine Grenzen. „Ich dachte, ich bin in der Hölle“, blickt der Sänger auf die schwerste Zeit seines Lebens zurück, in der er kurz davor war, komplett aufzugeben. Das erzählt Ambros im Gespräch mit „Die ganze Woche“.

Wirbel ist abgebrochen

Der Ursprung dieses jahrelangen Martyriums lag in einem chirurgischen Eingriff an der Wirbelsäule. Eigentlich sollte die Operation Wolfgang Ambros endlich Erleichterung verschaffen, doch das Gegenteil war der Fall. Laut dem Musiker passierte ein folgenschwerer Fehler: Ein Wirbel wurde übersehen und brach in der Folge ein. Was dann folgte, war ein Albtraum. Ambros erinnert sich mit Schrecken: „Die Schmerzen waren so unerträglich.“

Das Schlimmste ist heute überstanden

Fast drei Jahre lang dauerte dieser gesundheitliche Albtraum. „Ich war so fertig, dass ich geglaubt habe, ich kann nicht mehr“, gesteht Wolfgang Ambros heute rückblickend. Die Schmerzen nach dem Eingriff beschreibt er als absolute „Hölle“. Mittlerweile hat der Austropop-Star das Schlimmste überstanden, doch komplett beschwerdefrei ist der 74-Jährige nicht. Das Altern hinterlässt seine Spuren: „Mit 50 war ich noch beisammen, aber ab Punkt 60 hat das alles angefangen“, erzählt er offen. Vor allem sein Gleichgewichtssinn macht ihm heute zu schaffen, und viele Alltäglichkeiten fallen ihm spürbar schwerer als früher.

Ambros blickt der Realität nüchtern ins Auge

Der 74-Jährige hat keine Erwartungen mehr an eine gesundheitliche Besserung und sieht der Realität diesbezüglich nüchtern ins Auge. Seine Begeisterung für die Musik bremst das allerdings nicht: Für ihn zählt vor allem, dass er trotz der Einschränkungen weiterhin in seinem Beruf arbeiten kann.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2026 um 16:46 Uhr aktualisiert