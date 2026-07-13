Nach Dengler-Ausschluss wirft nächstes Mitglied der NEOS das Handtuch

Nach dem Fall Dengler kehrt bei den Neos keine Ruhe ein. Im Gegenteil: Der nächste prominente Mandatar wirft das Handtuch und rechnet mit der eigenen Partei ab.

Krach bei den Pinken: Die Neos haben ihren Mitgründer und internen Kritiker Veit Dengler vor die Tür gesetzt, weil er im Nationalrat gegen die Parteilinie stimmte. Während die Partei als offiziellen Grund eine Affäre um heimliche Tonaufnahmen nennt, streitet Dengler alles ab und geht nun seinerseits verbal auf die Partei und Parteichefin Beate Meinl-Reisinger los. Dengler wirft der Parteichefin vor, die Neos seit Jahren mit harter Hand zu führen. Platz für Kritik oder offene Diskussionen gebe es nicht mehr. Ziel der Führung sei nur noch der eigene Machterhalt. Sogar den Sinn der Regierungsbeteiligung stellt er infrage: Die echten Reformen liefen, bis auf ein paar Kleinigkeiten, komplett an den Pinken vorbei.

Nun tritt auch Wolfgang Routil aus

Die „Kleine Zeitung“ berichtet über den Parteiaustritt von Wolfgang Routil: Der Ex-Präsident der Ärztekammer Steiermark, der der Partei 2024 beigetreten war, verkündete seinen Rückzug demnach in einem Brief. Als Grund für seinen Schritt nannte Routil, dass eine ernsthafte und strukturierte Debatte über die Gesundheitsreform bei den Neos unmöglich sei. Sein eigens dazu verfasstes Positionspapier sei schlichtweg ignoriert worden. Auch beim Thema Wehrdienstreform kritisierte er die Partei und warf ihr einen unentschlossenen Zickzackkurs vor.

„Neos im Club der Altparteien“

Routil bezeichnet das Agieren der Neos bei wichtigen Zukunftsthemen als verantwortungslos für eine Regierungspartei. Den finalen Impuls für seinen Parteiaustritt lieferte jedoch der Ausschluss Denglers. Damit verliere die Partei einen ihrer klügsten Köpfe. Wer visionär denke, verschrecke heute die Parteispitze. Für Routil haben sich die Neos damit den etablierten Altparteien angeglichen.