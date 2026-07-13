Produktrückruf bei Lidl: Dieses Eis ist gefährlich für Allergiker

Wegen nicht deklarierter Cashewkerne ruft der Hersteller das bei Lidl verkaufte „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis“ (MHD 08.12.2027) zurück. Für Personen mit einer Cashew-Allergie besteht beim Verzehr Gefahr.

Der Hersteller De Jongs Ijs ruft aktuell das Produkt „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis, 500ml/300g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.12.2027 und der Charge D2W50J25R1 öffentlich zurück. Der Grund: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Chashewkerne enthalten sind.

Menschen mit Chashew-Allergie sollten das Produkt auf keinen Fall verzehren

Da das Produkt allergische Reaktionen auslösen kann, sollten Menschen mit einer Cashew-Allergie vom Konsum absehen. Ohne entsprechende Allergie ist das Eis uneingeschränkt genießbar. Das betroffene Produkt „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis, 500ml/300g“ wurde bei Lidl Österreich verkauft. Es kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

©Lidl Österreich GmbH Dieses Produkt mit dem Ablaufdatum 08.12.2027 wird öffentlich zurückgerufen.

Andere Lidl-Produkte sind nicht betroffen

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis, 500ml/300g“ des Herstellers De Jongs Ijs mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.12.2027 und der Charge D2W50J25R1 betroffen. Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Produzenten De Jongs Ijs sowie weitere Produkte der Marke “1001 delights“ sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Warnung an Betroffene weiterleiten

Lidl bittet darum, diese Warnung auch an andere etwaige Betroffene weiterzuleiten. Es wird betont, dass die Ursache für diesen Rückruf nicht bei Lidl Österreich liegt, der Hersteller De Jongs Ijs entschuldigt sich aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Strenges Qualitätsmanagement

Lidl Österreich stellt höchste Anforderungen an die Sicherheit seiner Produkte, die Standards für die firmeninterne Qualitätssicherung sind ausgesprochen hoch. Qualität ist bei Lidl Österreich oberstes Gebot, daher spielt vor allem die Produktsicherheit eine tragende Rolle im Gesamtkonzept und im täglichen Handeln des Qualitätsmanagements.