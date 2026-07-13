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Das Bild auf www.5min.at zeigt ein wolkenreiches Wetter.
Im Tagesverlauf können sich über dem ganzen Land Gewitter ausbreiten.
Österreich
13/07/2026
Bis zu 33 Grad

Der Dienstag wird unbeständiger – teils auch nass und gewittrig

Die stabile Sommerphase legt eine Pause ein: Österreich steht ein unbeständiger, schwüler und stellenweise turbulenter Wettertag bevor.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Das Wetter wird zunehmend unbeständig und deutlich wolkenreicher. Während es von Vorarlberg bis zum Salzkammergut bereits ab den Morgenstunden nass und gewittrig sein kann, breiten sich kräftige Regenschauer und Gewitter im Tagesverlauf auf das ganze Land aus. Dabei frischt teils böiger Westwind auf.

Höchstwerte zwischen 24 und 33 Grad

Trotz der feuchten Luft bleibt es drückend schwül: Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 31 Grad, im Osten – rund um Wien, das Weinviertel und das Burgenland – sind sogar bis zu 33 Grad möglich. In 2000 Metern Höhe kühlt es auf etwa 14 Grad ab.

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