Der Dienstag wird unbeständiger – teils auch nass und gewittrig

Das Wetter wird zunehmend unbeständig und deutlich wolkenreicher. Während es von Vorarlberg bis zum Salzkammergut bereits ab den Morgenstunden nass und gewittrig sein kann, breiten sich kräftige Regenschauer und Gewitter im Tagesverlauf auf das ganze Land aus. Dabei frischt teils böiger Westwind auf.

Höchstwerte zwischen 24 und 33 Grad

Trotz der feuchten Luft bleibt es drückend schwül: Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 31 Grad, im Osten – rund um Wien, das Weinviertel und das Burgenland – sind sogar bis zu 33 Grad möglich. In 2000 Metern Höhe kühlt es auf etwa 14 Grad ab.