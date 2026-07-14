Tiroler Alpinpolizei: Erste Frau an der Spitze einer Einsatzgruppe

Gleichzeitig wurde Abteilungsinspektorin Verena Egartner zur neuen Leiterin der Alpinen Einsatzgruppe Innsbruck bestellt. Der Landespolizeidirektor HR Mag. Helmut Tomac nahm am 13. Juli 2026 im Beisein des Leiters des Geschäftsbereiches A, Strategie und Einsatz GenMjr Johannes Strobl, des Leiters der Einsatzabteilung, Oberst Erich Lettenbichler, sowie Hauptmann Christina Prantner vom Bezirkspolizeikommando Innsbruck die Ausfolgung der Bestellungsdekrete vor und gratulierte den beiden Polizeibediensteten zu ihren neuen und verantwortungsvollen Führungsaufgaben.

Laufbahn von Chefinspektor Daniel Kölli:

Chefinspektor Daniel Kölli begann im September 2007 seine Ausbildung im BZS Absam/Wiesenhof (GAL 06/07) und versah ab September 2009 seinen Dienst auf der PI Hall i.T. als eingeteilter Beamter, wobei er in der Ereignis- und Verkehrsdienstgruppe tätig war. Nach seiner Ausbildung zum dienstführenden Wachebeamten wurde er im Mai 2018 als Sachbearbeiter auf der PI Hall i.T. in Verwendung genommen. Dort wechselte er in die Kriminaldienstgruppe, deren Leitung er im Februar 2019 übernahm. Während seiner Dienstzeit absolvierte Chefinspektor Kölli zahlreiche Ausbildungen zu Sonderverwendungen. So ist er ausgebildeter Tatortbeamter, Verkehrserzieher, Sportwart, Polizei-Bergführer und Flight Operator. Im September 2022 erfolgte seine Ernennung zum 1. Stellvertreter des Inspektionskommandanten der PI Rum und er leitete diese Dienststelle bis zur Installation des Dienstführungsverbundes Hall/Rum im Oktober 2023. Im Dienstführungsverbund Hall/Rum war der Beamte bis zu seiner Bestellung als AEG-Leiter primär für die Agenden der PI Rum zuständig, aber auch wieder in die Dienstführungsagenden der PI Hall eingebunden. Am 1. November 2024 erfolgte schließlich seine Ernennung zum Leiter der Alpinen Einsatzgruppe Innsbruck. Chefinspektor Daniel Kölli folgte als Hauptsachbearbeiter Alpin bei der Tiroler Polizei Chefinspektor Franz Markart nach, der mit Ablauf des 30. Juni 2026 in den Ruhestand trat.

Laufbahn von Abteilungsinspektorin Verena Egartner:

Verena Egartner ihre polizeiliche Ausbildung im September 2006 am Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive (BZS) Absam/Wiesenhof. Nach erfolgreichem Abschluss der Grundausbildung erfolgte im September 2008 ihre Verwendung als eingeteilte Beamtin auf der Polizeiinspektion St. Anton a.A. Nach Absolvierung des Grundausbildungslehrganges für dienstführende Beamtinnen und Beamte in den Jahren 2017/2018 kehrte sie zur Polizeiinspektion St. Anton a.A. zurück und ist dort seither als Sachbearbeiterin tätig. Bereits seit dem Jahr 2009 ist Verena Egartner Mitglied der Alpinen Einsatzgruppe. Im Jahr 2018 schloss sie die Ausbildung zur Polizeibergführerin erfolgreich ab und absolvierte in weiterer Folge auch die Ausbildung zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin. Im Laufe ihrer dienstlichen Laufbahn absolvierte die Beamtin zahlreiche weitere Spezialausbildungen. So war sie mehrfach bei bilateralen Auslandseinsätzen sowie bei FRONTEX Missionen als Border and Coast Guard eingesetzt. Seit 2020 ist Egartner auch als Bundesausbildnerin bei alpinen Aus- und Fortbildungen tätig. Abteilungsinspektorin Verena Egartner ist österreichweit die erste Frau an der Spitze einer alpinen Einsatzgruppe bei der Polizei. Sie folgt als Leiterin der Alpinen Einsatzgruppe Innsbruck Chefinspektor Daniel Kölli nach, der mit selbem Datum zum neuen Hauptsachbearbeiter (Landesausbildungsleiter) der Tiroler Alpinpolizei bestellt wurde.