Gewitter, Hagel und Starkregen: Wo es heute in Österreich kracht

Der heutige Tag beginnt in Österreich meist mit Sonnenschein. Aber das Wetter schwankt im Laufe des Tages, stellenweise kann es richtig ungemütlich werden.

Heute kann es in Österreich gewittern und teilweise sehr ungemütlich werden.

Heute kann es in Österreich gewittern und teilweise sehr ungemütlich werden.

Am heutigen Dienstag scheint am Vormittag meist noch die Sonne und es ist warm. Allerdings ändert sich das im Laufe des Tages. Denn bereits ab Mittag kommen die ersten Gewitter auf. Diese sollen teilweise recht heftig dann ausfallen.

Österreichweit Gewitter möglich

In ganz Österreich steigt heute das Risiko für schwere Gewitter und Unwetter deutlich an. Der Grund: In der Luft lagert extrem viel Energie, besonders im Süden des Landes. Zusätzlich sorgt eine starke Windscherung (der Wind ändert mit der Höhe seine Richtung und Stärke) dafür, dass sich langlebige und besonders kräftige Gewitterzellen bilden können.

Schon mal in ein Hagelgewitter geraten? Ja, war heftig! Ja, aber halb so wild. Nein, zum Glück nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Superzellen in diesem Bundesland möglich

Ab der Mittagszeit bilden sich von Tirol bis ins Wechselgebiet rasch Schauer und Gewitter, die auf ihrem Weg nach Süden und Südosten deutlich an Fahrt gewinnen. Besonders in Richtung Kärnten und im Südosten können sich rotierende Gewitter (Superzellen) bilden. Zieht eine solche Zelle vom Kärntner Bergland weiter nach Südkärnten, ist lokal extrem großer Hagel um die 5 cm möglich. Da dieses Risiko besteht, wurde für diese Regionen vorsorglich die Warnstufe Rot (Stufe 3) ausgegeben, heißt es seitens Unwetter Österreich (UWÖ).

Die Hauptgefahren im Überblick: Starkregen & Sturm: Es besteht die Gefahr von lokalen Überflutungen und schweren Sturmböen.

Hagel: Verbreitet ist Hagel mit einer Korngröße von bis zu 3 cm möglich.



Gewitter ab Nachmittag in Wien möglich

Am Vormittag überwiegt der sonnige Eindruck, zeitweise ziehen jedoch Wolkenfelder vorüber. In den Nachmittagsstunden entstehen im Wiener Umland vermehrt Quellwolken. „Mit diesen steigt die Schauer- und Gewitterneigung am späteren Nachmittag und zum Abend hin deutlich an. Der Wind weht nur schwach aus östlichen Richtungen, später mäßig aus Nordwest bis Nord. Tageshöchsttemperaturen bis zu 33 Grad“, berichtet die GeoSphere Austria.

Gewitterwelle rollt in der Nacht an

Am Abend und in der Nacht erreicht Österreich von Westen und Nordwesten her die nächste Gewitterwelle, die vor allem die Regionen von Vorarlberg bis Salzburg treffen kann. Diese Staffeln fallen voraussichtlich nicht mehr ganz so heftig aus, bringen lokal aber immer noch Starkregen, Sturmböen und kleinkörnigen Hagel mit sich. Erst gegen Mittwochmorgen beruhigt sich das Wetter vorübergehend und die Schauer klingen ab. Allzu lange hält die Pause jedoch nicht an, denn bereits im Laufe des Mittwochs flammen die Gewitter im Land wieder neu auf.