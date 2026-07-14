42 Coups an Tankstellen: Staubsauger-Bande richtet 175.000 Euro Schaden an

Kriminalisten des Ermittlungsbereiches Diebstahl im Landeskriminalamt Niederösterreich führten umfassende Ermittlungen gegen eine vorerst unbekannte Tätergruppe, die im April und Mai 2025 in zahlreiche Staubsauger- und Waschautomaten bei Tankstellen oder Waschstraßen eingebrochen und Bargeld gestohlen hat.

42 Einbrüche in verschiedenen Bundesländern

Die ermittelnden Bediensteten des Landeskriminalamtes identifizierten schließlich die Tätergruppierung und ordneten ihr insgesamt 42 Einbruchsdiebstähle in Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und Wien zu. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Männer aus Ungarn im Alter von 24 und 39 Jahren und eine 27-jährige Frau aus Ungarn.

Gesamtschaden bei 175.000 Euro

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 175.000 Euro, wobei der verursachte Sachschaden in der Höhe von insgesamt rund 161.000 Euro den Großteil der Schadenssumme ausmacht. Am 17. Mai 2025 konnten der 24-Jährige und die 27-Jährige unmittelbar nach einem vollendeten Einbruch in einen Automaten in Fürstenfeld (Steiermark) durch die örtlichen Polizeistreifen festgenommen werden.

Dritter festgenommen

Der 39-jährige Beschuldigte, der sich seit Anfang Juni 2026 aufgrund eines Europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Korneuburg in Auslieferungshaft in Ungarn befand, wurde am 8. Juli 2026 ausgeliefert und von den Ermittlern des Landeskriminalamtes festgenommen.

Bei seiner Einvernahme zeigte er sich teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der 39-Jährige in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Der 24-Jährige und die 27-Jährige wurden bereits im September 2025 rechtskräftig verurteilt.