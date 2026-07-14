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/ ©Pexels/Samuel Weirich
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Person beim Klettern.
Ein Mann stürzte in Vorarlberg beim Klettern ab und starb noch vor Ort.
Nüziders
14/07/2026
Kletterunfall

Mann stürzt vor den Augen seines Sohnes in den Tod

Zu einer Unfalltragödie kam es am Montagabend in Vorarlberg. Ein 57-jähriger Mann stürzte beim Klettern ab. Sein Sohn war mit dabei.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Am Abend des 13. Juli 2026, gegen 18.55 Uhr, ereignete sich im Klettergarten Hängender Stein in Nüziders (Bezirk Bludenz, Vorarlberg) ein Kletterunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 57-jähriger Mann aus dem Vorarlberger Oberland befand sich gemeinsam mit seinem Sohn im Klettergarten. Dann passierte das tragische Unglück.

Mann verstarb noch an Unfallstelle

Er wollte sich schließlich abseilen lassen, stürzte jedoch ungesichert aus ca. 10 Metern Höhe auf den steinigen Boden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Sicherungsfehler des erfahrenen Kletterers selbst den folgenschweren Unfall ausgelöst haben. Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.  

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 10:14 Uhr aktualisiert
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