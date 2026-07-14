Mann stürzt vor den Augen seines Sohnes in den Tod

Zu einer Unfalltragödie kam es am Montagabend in Vorarlberg. Ein 57-jähriger Mann stürzte beim Klettern ab. Sein Sohn war mit dabei.

Ein Mann stürzte in Vorarlberg beim Klettern ab und starb noch vor Ort.

Ein Mann stürzte in Vorarlberg beim Klettern ab und starb noch vor Ort.

Am Abend des 13. Juli 2026, gegen 18.55 Uhr, ereignete sich im Klettergarten Hängender Stein in Nüziders (Bezirk Bludenz, Vorarlberg) ein Kletterunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 57-jähriger Mann aus dem Vorarlberger Oberland befand sich gemeinsam mit seinem Sohn im Klettergarten. Dann passierte das tragische Unglück.

Mann verstarb noch an Unfallstelle

Er wollte sich schließlich abseilen lassen, stürzte jedoch ungesichert aus ca. 10 Metern Höhe auf den steinigen Boden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Sicherungsfehler des erfahrenen Kletterers selbst den folgenschweren Unfall ausgelöst haben. Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 10:14 Uhr aktualisiert