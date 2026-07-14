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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Notarzt.
Ein Belgier war am 8. Juli mit seinem Rad schwer gestürzt. Gestern ist er verstorben.
Galtür
14/07/2026
Schrecklich

Tragisch: Mann verstirbt nach Radunfall im Krankenhaus

Am 8. Juli kam es in Galtür, Tirol, zu einem schweren Unfall, Ein Mann war mit seinem Fahrrad gestürzt, nun ist er gestern im Krankenhaus verstorben.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Am 8. Juli 2026, gegen 12.50 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Belgier mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg in der Nähe des Hotels „Almhof“ im Gemeindegebiet von Galtür, Tirol, in eine Kurve ein. Dabei kam der Mann zu Sturz, wurde über das Vorderrad geschleudert und prallte mit dem Brustbereich sowie dem Gesicht am Asphalt auf.

Mann ist gestern verstorben

Durch den Unfall erlitt der Mann schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Feldkirch eingeliefert. Der 61-Jährige ist am 13. Juli 2026 im Krankenhaus verstorben.

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