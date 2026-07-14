Tragisch: Mann verstirbt nach Radunfall im Krankenhaus

Am 8. Juli kam es in Galtür, Tirol, zu einem schweren Unfall, Ein Mann war mit seinem Fahrrad gestürzt, nun ist er gestern im Krankenhaus verstorben.

Ein Belgier war am 8. Juli mit seinem Rad schwer gestürzt. Gestern ist er verstorben.

Ein Belgier war am 8. Juli mit seinem Rad schwer gestürzt. Gestern ist er verstorben.

Am 8. Juli 2026, gegen 12.50 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Belgier mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg in der Nähe des Hotels „Almhof“ im Gemeindegebiet von Galtür, Tirol, in eine Kurve ein. Dabei kam der Mann zu Sturz, wurde über das Vorderrad geschleudert und prallte mit dem Brustbereich sowie dem Gesicht am Asphalt auf.

Mann ist gestern verstorben

Durch den Unfall erlitt der Mann schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Feldkirch eingeliefert. Der 61-Jährige ist am 13. Juli 2026 im Krankenhaus verstorben.