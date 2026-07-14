Tragödie beim Klettersteig: 22-Jähriger stürzt 50 Meter in den Tod

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Vormittag des 13. Juli beim Klettersteig in der Postalmklamm im Gemeindegebiet von Strobl, Salzburg.

Eine sechsköpfige Gruppe aus Tschechien befand sich mit der für einen Klettersteig erforderlichen Ausrüstung auf dem seilversicherten Zustieg zum Einstieg des Klettersteigs. Kurz vor Erreichen der ersten Hängebrücke stürzte ein 22-jähriger Tscheche aus bislang ungeklärter Ursache in dem steilen, bewaldeten Gelände rund 40 bis 50 Meter ab.

Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen

Die alarmierten Einsatzkräfte seilten sich rasch zum Verunglückten ab. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur mehr den Tod des 22-Jährigen feststellen. Die übrigen Mitglieder der Reisegruppe wurden von der Bergrettung sicher aus dem Klettersteig begleitet. Zur Betreuung der Beteiligten wurde ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen.