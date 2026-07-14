Festnahme nach schwerer Kindesmisshandlung: Vater schlägt Sohn mit Kabel und Gürtel

Beamte wurden in der Nacht zu einer Wiener Wohnung gerufen, nachdem ein 42-jähriger Mann seinen 12-jährigen Sohn körperlich misshandelt haben soll.

Der Vater wollte seinen Sohn bestrafen, weil dieser ein von ihm ausgesprochenes Verbot missachtet haben soll. Dabei soll der 42-Jährige mit einem Kabel sowie einem Ledergürtel auf den 12-Jährigen eingeschlagen und ihn mit dem Umbringen bedroht haben. Als der 17-jährige Bruder versuchte, dazwischenzugehen, soll der Vater auch auf ihn eingeschlagen haben.

Kinder sollen bereits jahrelang missbraucht worden sein

Die einschreitenden Beamten trafen den 42-Jährigen in der Wohnung an und nahmen ihn umgehend fest. Gegen den Mann (StA.: Syrien) wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 42-Jährige seine Kinder bereits über mehrere Jahre hinweg wiederholt körperlich misshandelt haben soll. Der 12-Jährige erlitt zahlreiche Hämatome und Einblutungen am gesamten Körper. Es gilt dennoch die Unschuldsvermutung.