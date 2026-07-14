Großeinsatz: Rund 100 Einsatzkräfte suchten nach Person in Donau

Am 13. Juli 2026 wurde die Feuerwehr Langenzersdorf um 16.35 Uhr von der Polizei zu einer Personensuche an der Donau alarmiert. Nach einer umfangreichen Erkundung stellte sich heraus, dass im Uferbereich zur Donau auf Klosterneuburger Seite eine Person untergegangen sein soll.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Unverzüglich wurden vom Einsatzleiter Langenzersdorf die Feuerwehren Klosterneuburg und Korneuburg laut Donaualarmplan, die Berufsfeuerwehr Wien mit A-Booten und Einsatztauchern, der Rettungshubschrauber „C9“ mit weiteren Tauchern, der Polizeihubschrauber „Libelle“ mit Wärmebildkamera sowie ein Drohnenteam der Polizei zum Einsatz alarmiert.

Einsatz wurde abgebrochen

Unter ständiger Absprache der Einsatzorganisationen wurde der betroffene Bereich von Booten der Feuerwehren, welche mit Sonargeräten ausgestattet sind, von Einsatztauchern, sowie aus der Luft mit Drohnen und Hubschraubern abgesucht. Diverse Sichtungen aus der Luft stellten sich als negativ heraus. Nach rund 2,5 Stunden wurde der Einsatz erfolglos abgebrochen. Insgesamt standen knapp 100 Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.