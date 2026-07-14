Aller guten Dinge sind sieben: Nach der siebten Nullrunde in Folge steht uns am Mittwoch ein echter Lotto-Krimi bevor. Erst zum neunten Mal überhaupt geht es um einen Siebenfachjackpot, und damit um gigantische 8,4 Millionen Euro.

Zum siebten Mal hintereinander gab es bei der Sonntagsziehung keinen Hauptgewinn. Das sorgt am Mittwoch für ein echtes Highlight: Erst zum neunten Mal überhaupt – und zum zweiten Mal in diesem Jahr – geht es um einen Siebenfachjackpot. Für die sechs Richtigen winken rund 8,4 Millionen Euro.

Lotterien rechnen mit bis zu 6,2 Millionen Tipps

Mit schätzungsweise 6 bis 6,2 Millionen Tipps wird voraussichtlich die Hälfte aller denkbaren Zahlenkombinationen gespielt. Die Wahrscheinlichkeit liegt somit bei genau 50:50, ob am Mittwoch der Sechser geknackt wird oder das Spiel in die nächste Runde – einen Achtfachjackpot – geht.

Fünf Teilnehmer freuten sich am Sonntag über jeweils 29.000 Euro

Über jeweils mehr als 29.000 Euro dürfen sich fünf Spielteilnehmer freuen, die am Sonntag einen Fünfer mit Zusatzzahl knackten. Vier dieser Gewinne wurden mit einem Normalschein erzielt – drei davon online auf win2day, einer in Oberösterreich. Der fünfte Glückstreffer ging über einen Quicktipp in die Steiermark.

LottoPlus: Zwei Ziehungen bieten zwei Chancen

Die Neuerung bei LottoPlus zeigt Wirkung: Zwei Ziehungen bedeuten nun zwei Chancen auf den Hauptgewinn. Am Sonntag sicherte sich ein Tipper aus Salzburg bei der ersten Ziehung über 169.600 Euro. Die zweite Ziehung endete ohne Sechser, wodurch die Summe auf 53 Fünfer aufgeteilt wurde (jeweils ca. 4.500 Euro). In der nächsten Runde steigen die Erwartungen auf jeweils rund 200.000 Euro pro Sechser.

Joker-Glück in der Steiermark

Große Freude in der Steiermark: Das angekreuzte „Ja“ auf dem Wettschein war am Sonntag goldwert und bescherte einem steirischen Glückspilz mit der richtigen Joker-Nummer rund 210.800 Euro.