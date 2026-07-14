Sensationsfund im Gardasee: Seltenes Tier zurückgekehrt

Mega-Überraschung für Taucher am Gardasee: Statt invasiver Arten entdeckten sie eine Flusskrabbe, die dort jahrzehntelang als fast verschwunden galt. Nun hoffen Naturschützer auf ihre dauerhafte Rückkehr.

WWF-Taucher stießen nahe Brenzone auf mehrere Exemplare der heimischen Gemeinen Flusskrabbe. Die Tierart war durch Wasserverschmutzung, Lebensraumverlust und illegale Fischerei fast aus dem Garadasee verschwunden und gilt als potenziell gefährdet.

Hoffnung für den See

Die Rückkehr der Flusskrebse ist auch für das Ökosystem des beliebten Urlauber-Sees eine gute Nachricht. Sie frisst unter anderem die invasive Zebramuschel, die sich seit den 1980er-Jahren stark im Gardasee ausgebreitet hat.

Urlauber sollen helfen

Der WWF ruft nun Besucher auf, die Tiere keinesfalls zu berühren oder einzufangen. Wer eine Flusskrabbe entdeckt, soll stattdessen Fotos oder Videos machen und an den WWF oder die Behörden schicken. So wollen Forscher mehr über die Rückkehr der seltenen Tiere erfahren.