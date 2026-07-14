Rekordzahlen: 5 Minuten unter den Top 8 Newsportalen in Österreich

„Das ist hervorragend“, so Chefredakteurin Yvonne Schmid-Berger. Das Medienhaus mit Sitz in Velden in Kärnten durchbricht damit sämtliche bisherigen Rekorde. Nach 10 Jahren ist klar: Das Konzept von 5 Minuten ist gekommen um zu bleiben und trifft den Nerv der Zeit: „Viele Menschen schätzen schnelle, präzise und kostenfreie News. Diesen Weg werden wir auch weiterhin verfolgen.“

Über 10 Jahre nah am Leser

In den letzten Jahren wirbelte das Newsportal den Onlinemarkt im Land ordentlich durcheinander und überholte so stetig manch etabliertes Medium – ohne Konzern im Hintergrund, rein aufgebaut auf den Nutzerwünschen, dem Bedürfnis nach lokalen Inhalten und einem hoch motivierten Team aus Journalistinnen und Journalisten sowie digitalen Enthusiasten, die auf Social Media den Content so aufbereiten, dass viele NutzerInnen diese laufend konsumieren. „Auch auf Social Media, mit Facebook, Instagram, X, TikTok und Threads erreichen wir zusammengezählt monatlich eine Community von mehr als 600.000 Nutzern,“ freut sich Schmid-Berger.

©Marta Gillner „Das alles wäre ohne unser Team nicht machbar gewesen. Der Dank gebührt daher den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den vielen Leserinnen und Lesern die uns täglich mit ihren Geschichten versorgen!“

ÖWA weist Rekordzahlen für Online-Portal www.5min.at aus

Die ÖWA misst das Onlineverhalten von mehr als 6,84 Millionen Österreicherinnen und Österreichern und gilt damit als feste Währung am österreichischen News-Onlinemarkt. 5 Minuten nimmt bei der Messung seit mehr als einem Jahr teil – 25,23 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher schauten im Monat Juni 2026 auf 5 Minuten vorbei. Die aktuellen Zahlen (gemessen für den Juni 2026 der Einzelangebote) weisen für 5 Minuten mehr als 1,8 Millionen Unique User AT aus. Damit belegt das Onlineportal mit kostenlosen Newsinhalten, ohne Paywall oder Bezahlschranken den 8. Platz der österreichweit privat geführten Newsportale. Und das sind die beeindruckenden Zahlen: Mit 1.828.789 Unique Usern AT konnte man gegenüber dem Mai 2026 nochmals nachlegen und steigern. 2.203.336 Unique Clients besuchten das Portal mit 7.078.114 Visits und 11.288.668 Page Impression. 2 Minuten und 56 Sekunden verbrachte der durchschnittliche User auf der Plattform und konsumiert dadurch primär Newsinhalte aus Österreich und den Bundesländern. Vor allem in Kärnten, der Steiermark und Wien sind die News von 5 Minuten gefragter denn je. Diese Bundesländer weisen Top-Werte für 5 Minuten aus und stellen damit die Basis für den Erfolg dar. „An dieser Stelle ein großer Dank an Leser, Kunden und mein Team, dass wir diesen Erfolg heute feiern dürfen!“

Österreichs Top Newsplattformen laut ÖWA (Juni 2026)

*Alle Zahlen basierend auf der ÖWA Messung für den Monat Juni 2026, Einzelangebote.