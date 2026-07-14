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Foto auf 5min.at zeigt ein Gewitter in Hartberg.
Schon ab den frühen Morgenstunden ist teilweise mit Schauern zu rechnen.
Österreich
14/07/2026
Bis zu 32 Grad

Am Mittwoch ist alles dabei: Sonne, Wolken, Gewitter

Der Mittwoch bringt uns heute ein ziemlich unbeständiges und drückend schwüles Paket. Die Sonne zeigt sich zwar zwischendurch, muss sich den Platz am Himmel aber immer wieder mit dichten Gewitterwolken teilen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Am Mittwoch erwartet uns wechselhaftes und spürbar schwüles Wetter. Auch wenn sich die Sonne zwischendurch immer wieder zeigt, ziehen regelmäßig dichte Wolkenfelder durch. Schon ab den frühen Morgenstunden ist mit ersten Schauern und Gewittern zu rechnen – allen voran an der Alpennordseite.

Im Laufe des Tages kommt es zu erhöhter Gewitteraktivität

Im Laufe des Tages nimmt die Gewitteraktivität deutlich zu. Der Schwerpunkt verlagert sich dabei in den Alpenraum und den Süden, lokal können sich die Entladungen jedoch überall bilden und stellenweise auch heftig ausfallen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen drückenden 23 und heißen 32 Grad, während es in 2000 Metern Höhe auf rund 14 Grad abkühlt.

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