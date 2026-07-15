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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradunfall und eine Kerze.
Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen erlag der 54-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.
Grieskirchen
15/07/2026
Tragischer Unfall

Tödliche Kollision: Motorradlenker stirbt noch an Unfallstelle

Ein 54-jähriger Motorradlenker ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B141 im Bezirk Grieskirchen ums Leben gekommen. Er kollidierte mit dem abbiegenden Auto eines 17-Jährigen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen (Oberösterreich) fuhr am 14. Juli 2026 gegen 16.50 Uhr mit seinem Auto auf der B141 von Rottenbach kommend Richtung Grieskirchen. Zur selben Zeit lenkte ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis sein Motorrad in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Schwerer Unfall: Motorradfahrer stirbt an Ort und Stelle

Plötzlich beabsichtigte der 17-Jährige nach links Richtung Watzing abzubiegen, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam – mit fatalen Folgen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen erlag der 54-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

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