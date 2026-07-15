Unwetter-Warnung für Österreich: Diese Regionen trifft es heute

Die Unwetter-Serie in Österreich geht weiter: Nach überfluteten Straßen, Muren und umgestürzten Bäumen warnen Wetterexperten bereits vor der nächsten Runde am Mittwoch. Hier erfährst du, welche Regionen betroffen sein werden.

Kaum sind die Unwetter vom Dienstag überstanden, droht am Mittwoch bereits die nächste Gewitterfront. Nach den fordernden Einsätzen in Kärnten, der Steiermark und Niederösterreich warnen die Meteorologen erneut vor Starkregen, Sturmböen und Hagel in genau diesen Regionen.

Auf Unwetter-Serie folgt die nächste Gewitterwelle

Die Auswirkungen der gestrigen Unwetter waren in mehreren Bundesländern deutlich zu spüren. In Kärnten standen Feuerwehren wegen überfluteter Straßen, umgestürzter Bäume und lokaler Stromausfälle im Dauereinsatz. Auch in der Steiermark sorgten Blitzschläge, Muren und vollgelaufene Keller für zahlreiche Einsätze. Im Bezirk Wiener Neustadt mussten die Feuerwehren bis spät in die Nacht rund 65 Einsatzstellen abarbeiten.

Orange Gewitter-Warnstufe für Teile Tirols

Auch am heutigen Mittwoch bleibt die Wetterlage angespannt. Sowohl die GeoSphere Austria als auch die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) warnen vor Gewittern. Während für große Teile Österreichs laut beiden Wetterdiensten eine gelbe Gewitterwarnung gilt, wurde für Teile Tirols von der UWZ sogar die orange Warnstufe ausgegeben.

©uwz.at Die UWZ hat für Teile Tirols eine orange Gewitterwarnung ausgegeben.

Schwerpunkt verlagert sich in den Süden

„Auch heute werden wieder Gewitter erwartet – punktuell mit Starkregen und Sturmböen“, erklärt Meteorologin Ariane Pfleger von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Am Mittwochvormittag lag der Schwerpunkt der Gewitter laut der Meteorologin noch im Westen Österreichs. Im Laufe des Nachmittags verlagert sich das Geschehen aber erneut in den Süden und Südosten des Landes. Pfleger schildert:

Der Schwerpunkt liegt am Nachmittag in Kärnten, der Steiermark, im südlichsten Niederösterreich und in der Südhälfte des Burgenlandes. Dort ist bei den kräftigen Zellen auch Hagel möglich.“

Kurze Verschnaufpause am Donnerstag

Wer auf eine nachhaltige Wetterberuhigung hofft, muss sich allerdings noch etwas gedulden. Ganz vorbei ist die Gewitterserie nämlich auch danach noch nicht. „Es bleibt unbeständig“, beschreibt die Expertin die Lage. Der Donnerstag werde etwas ruhiger verlaufen: „Im Bergland gibt es zwar auch wieder Gewitter, abseits davon aber eher nicht.“ Die Temperaturen bleiben dennoch auf Sommerniveau und erreichen weiterhin 30 Grad und mehr. Doch Wetterlage am Donnerstag ist quasi die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm.

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Freitag könnte wieder brenzlig werden

Bereits am Freitag dürfte sich die Lage nämlich erneut zuspitzen. „Der nächste teils schwere Gewittertag ist am Freitag zu erwarten“, warnt Pfleger. Noch bevor sich die Großwetterlage umstellt, „sind in ganz Österreich flächendeckend kräftigere Gewitter möglich“.

Wetterumschwung am Wochenende

Zum Wochenende hin zeichnet sich schließlich eine Wetterumstellung ab. Die brütende Hitze dürfte vorerst Geschichte sein. „Langfristig wird’s ab dem Wochenende etwas kühler“, erklärt Pfleger. Statt Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke werden meist nur noch rund 25 Grad erreicht. Der Grund: „Wir kriegen die Luft direkt vom Norden aus den Polregionen, die Nordströmung sorgt ab Samstag für Abkühlung“, so die Expertin abschließend.