Neue Tiergesundheits-Reform: Das soll sich jetzt ändern

Tierärzte und landwirtschaftliche Betriebe sollen künftig von weniger Bürokratie profitieren. Gleichzeitig will die Bundesregierung den Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung weiter reduzieren.

Die Bundesregierung hat einen Reformprozess für den Tiergesundheitsdienst gestartet. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Tierärzten und landwirtschaftlichen Betrieben einfacher zu gestalten und gleichzeitig den Einsatz von Antibiotika weiter zu senken.

Weniger Papierkram auf den Höfen

Ein Schwerpunkt der geplanten Reform ist der Abbau von Bürokratie. Künftig sollen Dokumentationen und Berichte weitgehend digital erstellt werden. Bereits vorhandene Daten sollen automatisch übernommen und Dokumente elektronisch unterschrieben werden können. Dadurch sollen Tierärzte und Landwirte Zeit sparen. Außerdem soll sich die Betreuung der Betriebe künftig stärker nach Tierart, Betriebsgröße und Risikolage richten.

Antibiotika gezielt weiter reduzieren

Ein weiterer Schwerpunkt ist der verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika. Künftig soll nicht mehr nur die Abgabe, sondern der tatsächliche Verbrauch von Antibiotika in der Tiermedizin erfasst werden. Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig warnt: „Antibiotikaresistenzen sind eine der großen Gesundheitsgefahren unserer Zeit. Schon heute sterben in Europa jedes Jahr mehr als 35.000 Menschen an Infektionen mit resistenten Bakterien.“ Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig betont gleichzeitig: „Erkrankte Tiere müssen jederzeit rasch und fachgerecht behandelt werden. Denn Tierwohl hat oberste Priorität.“

Umsetzung ab 2027 geplant

Für die Reform sollen drei bestehende Verordnungen überarbeitet werden. Die neuen Regeln sollen ab 2027 schrittweise in Kraft treten. Ziel ist laut Bundesregierung ein einfacheres, digitaleres und praxistauglicheres System für Tierärzte und landwirtschaftliche Betriebe.