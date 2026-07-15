Jede zweite Schmetterlingsart gefährdet: Experten schlagen Alarm

Das zunehmende Insektensterben könnte schon bald auf unseren Tellern spürbar werden: Experten warnen, dass der massive Rückgang von Bienen, Schmetterlingen & Co. sogar unsere Lebensmittelversorgung gefährden könnte.

Das Insektensterben bedroht längst nicht mehr nur die Artenvielfalt – sondern auch unsere Landwirtschaft.

Das Insektensterben bedroht längst nicht mehr nur die Artenvielfalt – sondern auch unsere Landwirtschaft.

Das Insektensterben in Österreich nimmt nach Einschätzung von Experten dramatische Ausmaße an. Laut dem Österreichischen Tierschutzverein gilt bereits jede zweite Tagfalterart als gefährdet. Auch bei Libellen und Heuschrecken ist die Lage ernst.

Folgen reichen bis auf unseren Teller

Warum das problematisch ist? Viele Nutz- und Wildpflanzen sind auf Insekten zur Bestäubung angewiesen. Gehen ihre Bestände weiter zurück, könnte das laut Experten auch die Landwirtschaft treffen. Der Biodiversitätsforscher Franz Essl von der Universität Wien warnt: „Der Verlust der Biodiversität kann zu Ernteausfällen führen und den Einsatz von Pestiziden erhöhen.“

©Thomas Lehmann Auch Biodiversitätsforscher Franz Essl wurde bereits einmal zum „Wissenschafter des Jahres“ gewählt.

Auch Igel und Vögel leiden

Der Rückgang betrifft nicht nur Bienen und Schmetterlinge. Viele Tiere wie Igel, Fledermäuse, Frösche oder Singvögel sind auf Insekten als Nahrungsquelle angewiesen. Brechen deren Bestände ein, gerät laut Experten die gesamte Nahrungskette unter Druck. Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal verweist zudem auf die Auswirkungen des Klimawandels: „Während Pflanzen heute deutlich früher blühen, schlüpfen Bestäuber oft zu spät.“

©Privat Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal wurde im Jahr 2010 vom Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten zum „Wissenschafter des Jahres“ gewählt.

Monokulturen und Pestizide als Ursachen

Als Hauptgründe für den Insektenrückgang nennen die Experten den Verlust von Lebensräumen durch Monokulturen, den Einsatz von Pestiziden sowie den Klimawandel. Und die Lage ist ernst: Nach Angaben des Umweltbundesamtes sind derzeit 52 Prozent der Tagfalter, 67 Prozent der Libellen und 57 Prozent der Heuschrecken in Österreich gefährdet.

Was jeder selbst tun kann

Der Österreichische Tierschutzverein empfiehlt unter anderem, Wildblumen statt Schottergärten anzulegen, wilde Gartenecken stehen zu lassen und Mähroboter möglichst nicht einzusetzen, da sie zahlreiche Insekten töten können. Außerdem könnten Blühstreifen und ein geringerer Pestizideinsatz dazu beitragen, neue Lebensräume für Insekten zu schaffen.