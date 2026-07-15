Heilmittelreport zeigt: Medikamente kosten Österreich Milliarden

Die Heilmittelkosten der österreichischen Sozialversicherung sind 2025 auf 4,9 Milliarden Euro gestiegen. Das geht aus dem erstmals veröffentlichten Heilmittelreport des Dachverbands der Sozialversicherungsträger hervor. Gegenüber 2024 entspricht das einem Plus von 7,5 Prozent, im Vergleich zu 2013 sogar einem Anstieg von 88,2 Prozent.

Medikamente rasch verfügbar

Laut dem Bericht seien 68 Prozent der Anspruchsberechtigten im vergangenen Jahr zumindest einmal mit Medikamenten auf e-card versorgt worden. Insgesamt umfasst der Erstattungskodex mittlerweile 7.756 erstattungsfähige Arzneimittel – so viele wie noch nie. „Österreich gehört zu den Ländern, in denen Medikamente und neue Therapien besonders rasch den Weg zu den Patientinnen und Patienten finden“, betont Peter McDonald, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger. Im internationalen Vergleich seien 82 Prozent der zwischen 2020 und 2023 in Europa neu zugelassenen Medikamente bereits in Österreich verfügbar.

4,9 Milliarden Euro für die Heilmittelversorgung

2025 beliefen sich die Kosten der Sozialversicherung für die Heilmittelversorgung auf 4,9 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 88,2 Prozent gegenüber 2013 und 7,5 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Pro Heilmittelpatientin bzw. -patient ergeben sich daraus Durchschnittskosten von rund 800 Euro, ein Wert, der um 86 Prozent über jenem von 2013 und um 11 Prozent über jenem von 2024 liegt. Ein Teil dieser Entwicklung hängt mit dem steigenden Alter der Versicherten zusammen: Während unter 60-Jährige 2025 im Schnitt 9,1 Verordnungen pro Jahr erhielten, waren es bei über 60-Jährigen rund 31. Gleichzeitig ist die Gesamtzahl der Verordnungen von rund 122 Millionen im Jahr 2013 auf 106 Millionen im Jahr 2025 gesunken, da zunehmend mehr Medikamente unter der Rezeptgebühr von 7,55 Euro liegen und damit privat bezahlt werden.

Weniger Verordnungen, aber höhere Kosten

Obwohl die Zahl der ausgestellten Rezepte seit 2013 von rund 122 Millionen auf 106 Millionen zurückgegangen ist, steigen die Kosten weiter an. Im Schnitt verursachte eine Heilmittelpatientin oder ein Heilmittelpatient 2025 Kosten von rund 800 Euro. Ein wesentlicher Grund dafür sind laut Report teure, patentgeschützte Medikamente. Während eine Verordnung in einem Wettbewerbsmarkt durchschnittlich 16,67 Euro kostet, liegen die Kosten bei Medikamenten mit Marktexklusivität im Schnitt bei 86,92 Euro.

Industrie fordert bessere Rahmenbedingungen

Die Industriellenvereinigung (IV) sieht den Bericht kritisch. IV-Generalsekretär Christoph Neumayer warnt davor, Innovationen ausschließlich als Kostenfaktor zu betrachten. „Wer in Innovation investiert, investiert nicht nur in die medizinische Versorgung, sondern auch in die Zukunftsfähigkeit“, betont er. Zudem fordert die IV eine konsequente Umsetzung der geplanten Life-Science-Strategie sowie strukturelle Reformen im Gesundheitssystem. Zersplitterte Zuständigkeiten und Doppelstrukturen müssten abgebaut werden, um Versorgung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.