Darum ist aktuell eine goldene Gondel in Österreich unterwegs

Mitten in der Stadt statt hoch oben am Berg: Eine goldene Seilbahnkabine überrascht derzeit Passanten in ganz Österreich. Dahinter steckt die Jubiläumskampagne der heimischen Seilbahnen.

Mit einer goldenen Seilbahnkabine machen Österreichs Seilbahnen derzeit auf ihr 100-jähriges Jubiläum aufmerksam. Die Gondel ist schon seit dem Frühjahr als Botschafterin der Kampagne „100 Jahre Seilbahnen“ quer durch Österreich unterwegs und sorgt bei Veranstaltungen und beliebten Ausflugszielen für Aufmerksamkeit.

Vom Schloss Schönbrunn bis nach Tirol

Die Tour führte die Jubiläumskabine bereits unter anderem zum Schloss Schönbrunn, zur Rax-Seilbahn, zur Tiroler Zugspitzbahn, zur Sommertagung der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen am Golm sowie zuletzt zur Tour of Austria nach St. Johann im Pongau. Dort wurde sie direkt neben dem Siegerpodest zum beliebten Fotomotiv. Peter Winkler, Geschäftsführer des Fachverbands der Seilbahnen Österreichs, erklärt:

Wir bringen die Seilbahn dorthin, wo man sie nicht erwartet: In die Städte, zu Großevents, direkt vor die Haustür. So wollen wir zeigen, wie viel Emotion, Pioniergeist und Zukunftskraft in 100 Jahren Seilbahnen steckt.“

Mehrere Bahnen feiern 100. Geburtstag

Den Anlass für die Jubiläumskampagne liefern die Jubelfeste gleich mehrerer traditionsreicher Bahnen: 2026 feiern die Rax-Seilbahn und die Tiroler Zugspitzbahn ihren 100. Geburtstag. In den kommenden Jahren folgen unter anderem die Pfänderbahn, die Feuerkogelbahn, die Schmittenhöhebahn sowie 2028 die Gerlitzen-Kanzelbahn.