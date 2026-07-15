Lotto-Ziehung am 15. Juli: Diese Zahlen sind 8,4 Millionen Euro wert

Bei der Lottoziehung am Mittwoch (13. Juli) ging es um richtig viel Geld: Im Topf wartete ein Siebenfachjackpot von 8,4 Millionen Euro. Diese Zahlen wurden heute gezogen.

Bereits sieben Mal hintereinander erspielte niemand bei der Lotto-Sonntagsziehung den Hauptgewinn. Darum wartete am Mittwoch (15. Juli) ein Siebenfachjackpot von sage und schreibe 8,4 Millionen Euro auf einen glücklichen Gewinner. Die Ziehung am Mittwoch wurde von Ralph Huber-Blechinger moderiert.

Österreichische Lotterien erwarteten über sechs Millionen Tipps

Die sechs Richtigen zahlen sich aktuell also so richtig aus. Wie die Österreichischen Lotterien vorab bekannt gaben, rechnen sie mit rund 6 Millionen Tipps für die Ziehung am Mittwoch. Damit würden voraussichtlich etwa die Hälfte aller möglichen Kombinationen gespielt werden. „Das heißt, die Wahrscheinlichkeit liegt sowohl für einen Sechser als auch für einen Achtfachjackpot bei 50 Prozent“, so die Lotterien.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 15 Juli 2026, gezogen: Lotto : 32, 38, 45, 27, 14, 4 Zusatzzahl : 42

: 32, 38, 45, 27, 14, 4 : 42 LottoPlus 1 : 10, 5, 42, 44, 1, 7

: 10, 5, 42, 44, 1, 7 LottoPlus 2 : 22, 16, 33, 43, 12, 7

: 22, 16, 33, 43, 12, 7 Joker: 6, 9, 7, 5, 0, 6 alle Angaben ohne Gewähr

Änderung bei LottoPlus

Mit 8. Juli ist eine Änderung bei der LottoPlus-Ziehung in Kraft getreten. Einerseits wurde die Teilnahmegebühr von 50 auf 80 Cent erhöht. Dafür haben Teilnehmer jedoch eine zweite Gewinnchance, den bei LottoPlus werden nun zweimal sechs Zahlen gezogen. Mit einem Tipp nimmt man an beiden Ziehungen teil. Nähere Informationen dazu hier: Lotto-Änderung ab 8. Juli: Was das für Österreicher jetzt bedeutet.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2026 um 19:14 Uhr aktualisiert