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Symbolfoto von 5min.at: Polizeihubschrauber bei Tag im Einsatz.
Für die 34-Jährige kam jede Hilfe zu spät.
Tirol
15/07/2026
Traurige Gewissheit

Tragischer Unfall in Tirol: Polizeischülerin (34) stürzte in den Tod

Eine Polizeischülerin stürzte bei einer Ausbildung am Stuibenfall ab. Nach stundenlanger Suche herrscht inzwischen traurige Gewissheit.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)
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Bei einer alpinen Ausbildung im Tiroler Umhausen ist es am Mittwoch zu einem Unglück gekommen. Eine 34-jährige Polizeischülerin stürzte im Bereich des Stuibenfalls ab und wurde von den Wassermassen mitgerissen – wir haben berichtet. Trotz einer groß angelegten Suchaktion herrscht inzwischen traurige Gewissheit, dass die Frau den Unfall nicht überlebt hat.

In Wasserfall gestürzt

Der Notruf ging kurz nach Mittag bei der Leitstelle Tirol ein. Wie sich kurz darauf herausstellte, handelte es sich bei der Betroffenen um die 34-jährige Polizeischülerin, die im Rahmen einer Alpinausbildung auf dem Stuibenfall-Klettersteig unterwegs war. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie den Halt und stürzte in einen Wasserfall.

Ermittlungen laufen

Nach einem stundenlangen Rettungseinsatz folgte am Abend die traurige Nachricht, dass die Vermisste nur noch tot geborgen werden konnte. Die genauen Umstände sind derzeit noch unklar, die polizeilichen Ermittlungen dazu laufen.

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