Erst Sonne, dann Gewitter: So wird das Wetter am Donnerstag

Nach einer unruhigen Nacht mit Schauern und Gewittern zeigt sich am Donnerstag vielerorts wieder die Sonne. Ganz vorbei ist die Unwettergefahr aber noch nicht – in einigen Regionen wird es am Nachmittag erneut nass.

Am Abend und in der Nacht auf Donnerstag ziehen in weiten Teilen Österreichs noch Schauer und Gewitter durch. Im Laufe der Nacht beruhigt sich das Wetter aber zunehmend, die Wolken lockern auf. Der Donnerstag startet laut Prognosen der GeoSphere Austria regional noch mit einzelnen Schauern, vor allem im Südosten. Danach setzt sich aber verbreitet sonniges Sommerwetter durch. Im Tagesverlauf bilden sich über dem Berg- und Hügelland erneut größere Quellwolken.

Mancherorts drohen Gewitter

Vor allem zwischen den Hohen Tauern und dem Wechsel sowie im Waldviertel steigt am Nachmittag die Wahrscheinlichkeit für Gewitter. In den übrigen Regionen dürfte es überwiegend trocken bleiben. Der Wind weht meist nur schwach. Nach Frühtemperaturen zwischen 14 und 20 Grad steigen die Höchstwerte auf 27 bis 34 Grad. Damit wird es vielerorts erneut hochsommerlich heiß. So geht es mit den Unwettern in Österreich weiter: Unwetter-Warnung für Österreich: Diese Regionen trifft es heute.