Erster Achtfachjackpot der Lotto-Geschichte: Jetzt geht es um 12 Mio. Euro!

Erstmals in der Geschichte von Lotto Österreich gibt es einen Achtfachjackpot. Nachdem erneut kein Sechser erzielt wurde, geht es bei der nächsten Ziehung am Sonntag voraussichtlich um rund zwölf Millionen Euro.

Das Jubiläumsjahr der Österreichischen Lotterien – das Unternehmen wurden Anfang Juli 40 Jahre alt – wird mit einem neuen historischen Meilenstein gebührend gefeiert: Bei der Ziehung am Mittwoch hat es erneut keinen Sechser gegeben. Damit kommt es erstmals zu einem Achtfachjackpot, der am kommenden Sonntag ausgespielt wird. Dabei wird es ersten Hochrechnungen zufolge um rund 12 Millionen Euro gehen.

Kein Lotto-Sechser am Mittwoch

Zwar hat das Lotto Volk am Mittwoch den insgesamt neunten Siebenfachjackpot mit 6,7 Millionen Tipps in Angriff genommen, der richtige mit der Kombination 4, 14, 27, 32, 38 und 45 war jedoch nicht dabei. Mehr dazu hier: Lotto-Ziehung am 15. Juli: Diese Zahlen sind 8,4 Millionen Euro wert. Lotto Hochspannung ist also angesagt, und Thomas May wird die Ehre haben, den ersten Achtfachjackpot zu ziehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 08:37 Uhr aktualisiert