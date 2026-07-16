Kollision mit Felswand endet tödlich: Motorradfahrer verstorben

Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Tirol ist nach einem Unfall auf der Katschbergstraße in Salzburg seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Lenker kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand.

Der Lenker wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Schwarzach gebracht, wo er wenig später verstarb.

Der Lenker wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Schwarzach gebracht, wo er wenig später verstarb.

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am 15. Juli, kurz nach 13 Uhr, auf der Katschbergstraße (B 99) in Hüttau (Salzburg). Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Kufstein geriet mit seinem Motorrad aus unbekannter Ursache in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand auf eine Böschung hinaus und stieß gegen eine Felswand.

Motorradfahrer (60) verstirb bei Unfall

Nachfolgende Unfallzeugen verständigten die Rettungskräfte und leisteten erste Hilfe. Der Lenker wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Schwarzach gebracht, wo er wenig später verstarb. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.