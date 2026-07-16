Salmonellen: Produktrückruf für beliebtes Backprodukt

Die IMGRO GmbH ruft ein Mandel-Backprodukt wegen möglicher Salmonellenbelastung zurück. Betroffene Kunden werden aufgefordert, die Ware mit der angegebenen Charge nicht zu verzehren und zurückzugeben.

Rückruf: Das betroffene Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet und kann von Konsumentinnen in allen Filialen zurückgegeben werden.

Rückruf: Das betroffene Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet und kann von Konsumentinnen in allen Filialen zurückgegeben werden.

Ein Produktrückruf betrifft derzeit das Produkt „Back Mit Mandeln gerieben 200g“. Bei einer Charge wurden im Zuge einer Qualitätskontrolle Salmonellen nachgewiesen. Verbraucherinnen und Verbraucher werden dringend gebeten, das betroffene Produkt nicht zu verzehren und es in den Handel zurückzubringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Salmonellengefahr: Backprodukt zurückgerufen

Beim Artikel „Back Mit Mandeln gerieben 200g“ mit der Charge L26166V571 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) Ende 06/2027 wurden im Rahmen einer internen Qualitätskontrolle Salmonellen nachgewiesen. Aus diesem Grund ruft die IMGRO GmbH vorsorglich den Artikel zurück. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkehr genommen, teilt das Unternehmen mit.

Produktrückruf: „Nicht zum Verzehr geeignet“

Kunden werden aufgefordert, den Artikel „Back Mit Mandeln gerieben 200g“ mit der Charge L26166V571 und dem MHD 06/2027 nicht zu konsumieren. Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet und kann von Konsumentinnen in allen Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Der Vertreiber IMGRO GmbH kommt seiner Verantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und hat daher einen Rückruf des Produktes veranlasst. „Die Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde“, heißt es abschließend.