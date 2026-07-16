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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann nach dem die Polizei in St. Pölten sucht.
Die Polizei sucht derzeit diesen Mann.
St. Pölten
16/07/2026
Verdächtiger

43-Jähriger nach Prügel-Attacke schwer verletzt: Polizei sucht diesen Mann

Ein 43-Jähriger erlitt schwere Verletzungen als er von einem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Nun sucht die Polizei den Verdächtigen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Ein bislang unbekannter Täter steht im dringenden Verdacht, am 25. Juni 2026, gegen 0.30 Uhr, einem 43-jährigen Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen zu haben. Das Opfer erlitt dadurch Verletzungen schweren Grades, teilt die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Streit am Hauptbahnhof

Der Tat soll ein Streitgespräch im Bereich des Hauptbahnhofes St. Pölten vorangegangen sein. Nachdem der 43-Jährige die Örtlichkeit verlassen hatte, wurde er von dem Unbekannten verfolgt und im Bereich der Schreinergasse attackiert, heißt es weiter.

Sachdienliche Hinweise erbeten

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des Täters werden an den Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos St. Pölten unter der Telefonnummer 059133-35-3333 erbeten, heißt es vonseiten der Beamten abschließend.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann nach dem die Polizei in St. Pölten sucht.
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Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden Lichtbilder veröffentlicht.
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