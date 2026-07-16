43-Jähriger nach Prügel-Attacke schwer verletzt: Polizei sucht diesen Mann

Ein 43-Jähriger erlitt schwere Verletzungen als er von einem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Nun sucht die Polizei den Verdächtigen.

Ein bislang unbekannter Täter steht im dringenden Verdacht, am 25. Juni 2026, gegen 0.30 Uhr, einem 43-jährigen Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen zu haben. Das Opfer erlitt dadurch Verletzungen schweren Grades, teilt die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Streit am Hauptbahnhof

Der Tat soll ein Streitgespräch im Bereich des Hauptbahnhofes St. Pölten vorangegangen sein. Nachdem der 43-Jährige die Örtlichkeit verlassen hatte, wurde er von dem Unbekannten verfolgt und im Bereich der Schreinergasse attackiert, heißt es weiter.

Sachdienliche Hinweise erbeten

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des Täters werden an den Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos St. Pölten unter der Telefonnummer 059133-35-3333 erbeten, heißt es vonseiten der Beamten abschließend.