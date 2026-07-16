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/ ©FF Pongau/Stefan Hafner
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Löscheinsatz in Salzburg.
Derzeit läuft ein großangelegter Löscheinsatz im Pongau.
Pongau
16/07/2026
Sirenenalarm

Waldbrand im Pongau ausgebrochen: Helikopter und Florianis im Einsatz

Heute Vormittag brach im Salzburger Land ein Waldbrand im Pongau aus. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
2 Minuten Lesezeit(276 Wörter)
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In steilem Gelände brennt es derzeit nahe Stegenwald bei Werfen. Auf rund 1.600 Metern Höhe hat das Feuer eine Fläche von 100 Quadratmeter erreicht – es handelt sich um ein Latschenfeld in unwegsamen Gelände.

Herausfordernder Einsatz in Salzburg

Die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist derzeit noch nicht klar. Bereits am Vormittag wurde der Sonderalarmplan Stufe zwei ausgelöst. Wie Abschnittsfeurewehrkommandant Christian Lackner im Gespräch mit 5 Minuten mitteilt, sind unzählige Florianis im Löscheinsatz. Auch zwei Helikopter sind vor Ort und löschen aus der Luft. Es handelt sich dabei um Maschinen aus Salzburg und Klagenfurt. Mit Stand 13 Uhr haben die Maschinen bei rund 30 Turns etwa 13.000 Liter Wasser über dem Brand abgeworfen.

Bodenbekämpfung

Zwischenzeitlich wurde der Flugbetrieb eingestellt, um eine Bodenbrandbekämpfung durchzuführen. Dazu war es erforderlich, Mannschaft und Material an der Einsatzstelle abzusetzen, teilt die Feuerwehr Pongau mit. Das Absetzen direkt aus dem Hubschrauber gelang aufgrund des steilen Geländes jedoch nicht. Fünf Personen von Bergrettung und Feuerwehr wurden daher am Tau zum Brand geflogen. Alle Personen sind alpinistisch ausgebildet und mit einem Seilgeländer gesichert. Der Bewuchs im betroffenen Bereich wird nun freigeschnitten, um eine effektive Bodenbrandbekämpfung durchführen zu können.

Unzählige Kräfte vor Ort

Derzeit sind 47 Personen von Feuerwehr, BMI, Bergrettung, Gemeinde und Grundbesitzer im Einsatz. Seitens der Feuerwehr sind die Feuerwehren Werfen, Pfarrwerfen, St. Johann mit Waldbrandausrüstung und Flughelfern sowie die Drohnengruppe Pongau und das Kerosinfahrzeug des Landesfeuerwehrverbandes beteiligt. Wie Christian Lackner noch abschließend im Gespräch mit 5 Minuten betont, ist der Brand derzeit (Stand 14 Uhr) unter Kontrolle.

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