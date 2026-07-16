Waldbrand im Pongau ausgebrochen: Helikopter und Florianis im Einsatz

In steilem Gelände brennt es derzeit nahe Stegenwald bei Werfen. Auf rund 1.600 Metern Höhe hat das Feuer eine Fläche von 100 Quadratmeter erreicht – es handelt sich um ein Latschenfeld in unwegsamen Gelände.

Herausfordernder Einsatz in Salzburg

Die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist derzeit noch nicht klar. Bereits am Vormittag wurde der Sonderalarmplan Stufe zwei ausgelöst. Wie Abschnittsfeurewehrkommandant Christian Lackner im Gespräch mit 5 Minuten mitteilt, sind unzählige Florianis im Löscheinsatz. Auch zwei Helikopter sind vor Ort und löschen aus der Luft. Es handelt sich dabei um Maschinen aus Salzburg und Klagenfurt. Mit Stand 13 Uhr haben die Maschinen bei rund 30 Turns etwa 13.000 Liter Wasser über dem Brand abgeworfen.

Bodenbekämpfung

Zwischenzeitlich wurde der Flugbetrieb eingestellt, um eine Bodenbrandbekämpfung durchzuführen. Dazu war es erforderlich, Mannschaft und Material an der Einsatzstelle abzusetzen, teilt die Feuerwehr Pongau mit. Das Absetzen direkt aus dem Hubschrauber gelang aufgrund des steilen Geländes jedoch nicht. Fünf Personen von Bergrettung und Feuerwehr wurden daher am Tau zum Brand geflogen. Alle Personen sind alpinistisch ausgebildet und mit einem Seilgeländer gesichert. Der Bewuchs im betroffenen Bereich wird nun freigeschnitten, um eine effektive Bodenbrandbekämpfung durchführen zu können.

Unzählige Kräfte vor Ort

Derzeit sind 47 Personen von Feuerwehr, BMI, Bergrettung, Gemeinde und Grundbesitzer im Einsatz. Seitens der Feuerwehr sind die Feuerwehren Werfen, Pfarrwerfen, St. Johann mit Waldbrandausrüstung und Flughelfern sowie die Drohnengruppe Pongau und das Kerosinfahrzeug des Landesfeuerwehrverbandes beteiligt. Wie Christian Lackner noch abschließend im Gespräch mit 5 Minuten betont, ist der Brand derzeit (Stand 14 Uhr) unter Kontrolle.