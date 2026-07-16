Skip to content
Region auswählen:
/ ©Letzte Generation Österreich
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist Klima-Shakira Anja Windl mit orangener Warnweste auf der Straße sitzend.
Das Urteil über vier Monate bedingte Haft ist noch nicht rechtskräftig.
Klagenfurt
16/07/2026
Vor Gericht

Bedingte Haftstrafe für Klimaaktivistin Anja Windl nach Video-Aufruf

Die Klimaaktivistin Anja Windl wurde in Klagenfurt wegen eines Video-Aufrufs zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Das Urteil gegen die 28-Jährige ist noch nicht rechtskräftig.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(244 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Klimaaktivistin Anja Windl ist am Landesgericht Klagenfurt wegen der Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt worden. Hintergrund des Verfahrens war eine Protestaktion Anfang des Jahres 2025, bei der die Zentrale der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) in Wien unter anderem mit Hundekot beschmiert und mit Schimpfwörtern versehen worden war. Anlass der damaligen Sachbeschädigung waren die laufenden Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ.

Nicht die erste Konsequenz

Die 28-jährige Aktivistin, die zuvor der im Jahr 2024 aufgelösten Gruppierung „Letzte Generation“ angehörte, habe im Anschluss ein Video der Sachbeschädigung auf der Social-Media-Plattform Instagram veröffentlicht, wie aus Medienberichten übereinstimmend hervorgeht. Diesen Beitrag soll sie mit der gezielten Aufforderung, die Aktion nachzuahmen versehen haben. Die Staatsanwaltschaft wertete dies als strafbaren öffentlichen Aufruf zu einer Sachbeschädigung. Für die Aktivistin ist es nicht die erste strafrechtliche Konsequenz. Sie war bereits zuvor wegen einer Straßenblockade auf der Südautobahn in Niederösterreich im November 2023 zu einer bedingten Haftstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Damals hatte sie sich mit weiteren Protestierenden auf der Fahrbahn festgeklebt und den Verkehr blockiert.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Das zuständige Gericht betonte in der Urteilsbegründung, dass die Rechtsordnung derartige öffentliche Aufforderungen zu Straftaten unabhängig von einer politischen Motivation sanktionieren müsse, um das rechtsstaatliche Zusammenleben zu schützen. Das Urteil über vier Monate bedingte Haft ist noch nicht rechtskräftig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 14:25 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at