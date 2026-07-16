Vermisster Tiroler (23): Knochenfund bringt traurige Gewissheit

Seit dem 30. April 2025 galt ein 23-jähriger Österreicher in Tirol als abgängig. Nun kam es zu einem tragischen Fund.

Nun wurde das Rätsel um einen vermissten jungen Österreicher gelöst - doch es endete tragisch.

Nun wurde das Rätsel um einen vermissten jungen Österreicher gelöst - doch es endete tragisch.

Es war Ende April 2025: ein junger Tiroler wurde vermisst. Die Polizei schloss im Zuge der Ermittlungen einen Unfall nicht aus. Seitdem wurde nach dem Mann gesucht.

Polizei befürchtete Unfall

Damals schon befürchtete man einen Unfall. Vonseiten der Polizei hieß es: Der Mann wurde zuletzt in Stummerberg im Bereich Gattererberg/Märzenklamm gesehen. Bisherige Suchaktionen unter Beteiligung der Freiwilligen Feuerwehr Stumm, der Bergrettung Kaltenbach mit Hundeführern, der Wasserrettung, Polizeidiensthunden, einer Polizeidrohne und Polizeistreifen blieben ohne Erfolg.

Knochen gefunden

Nun kam es zu einem tragischen Fund. Denn am 23. Juni 2026 wurde im Gemeindegebiet von Stumm im Zillertal, unterhalb der Einmündung des Märzenbaches in den Ziller, ein Knochen aufgefunden. „Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um sterbliche Überreste des abgängigen Österreichers. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse kann derzeit von einem Unfallgeschehen ausgegangen werden“, teilt die Polizei mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 14:37 Uhr aktualisiert