Nächtliche Autobahnsperre: Hier ist die A1 wegen Schäden nicht befahrbar

Autofahrer auf der A1 Westautobahn müssen sich in der kommenden Nacht auf Behinderungen einstellen. Wegen dringender Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn wird ein Teilstück Autobahn komplett gesperrt.

Die Sperre am Teilstück der A1 Westautobahn zwischen den Anschlussstellen Haag und St. Valentin beginnt am 16. Juli um 20 Uhr und endet am 17. Juli spätestens um fünf Uhr früh.

Die Sperre am Teilstück der A1 Westautobahn zwischen den Anschlussstellen Haag und St. Valentin beginnt am 16. Juli um 20 Uhr und endet am 17. Juli spätestens um fünf Uhr früh.

Die Sperre betrifft die Richtungsfahrbahn Salzburg zwischen den Anschlussstellen Haag und St. Valentin. Los geht es am Donnerstag, dem 16. Juli, um 20 Uhr. Die Arbeiten dauern die ganze Nacht an und sollen spätestens am Freitag, dem 17. Juli, um 5 Uhr früh abgeschlossen sein.

Schadstellen in der Betonfahrbahn

„Grund dafür sind drei Schadstellen in der Betonfahrbahn, die aus Sicherheitsgründen umgehend repariert werden müssen. Eine Verschiebung der Arbeiten würde die Verkehrssicherheit gefährden und könnte zu weiteren Schäden an der Fahrbahn führen“, teilt die ASFINAG mit. Bei laufendem Verkehr sei eine Reparatur nicht möglich.

Umleitung wird eingerichtet

Aufgrund der aktuellen Baustellenführung steht im betroffenen Abschnitt nicht genügend Platz zur Verfügung, um die Arbeiten sicher durchzuführen und gleichzeitig den Verkehr aufrechtzuerhalten, so vonseiten der ASFINAG weiter. Der Verkehr wird bei der Anschlussstelle Haag von der Autobahn abgeleitet und über die beschilderte Umleitungsstrecke entlang der B1 zur Anschlussstelle St. Valentin geführt.