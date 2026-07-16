Schüsse aus Auto abgefeuert: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Ein vermeintlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht im Vorarlberger Göfis entpuppt sich als versuchter Mord im Drogenmilieu. Dem Landeskriminalamt Vorarlberg gelang nun ein bedeutender Ermittlungserfolg

Am 8. Juli 2026 wurden zwei Verdächtige von der Vorarlberger Polizei aufgrund eines Vorfalls im November 2025 festgenommen.

Am 8. Juli 2026 wurden zwei Verdächtige von der Vorarlberger Polizei aufgrund eines Vorfalls im November 2025 festgenommen.

Im Zusammenhang mit einem Vorfall vom 23. November 2025, bei dem es gegen 20.15 Uhr auf der Walgaustraße (L50) in Göfis (Feldkirch), zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Fahrerflucht gekommen war, konnten nun zwei Tatverdächtige ausgeforscht und festgenommen werden.

Lenker feuerte mehrere Schüsse auf anderes Auto ab

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Vorarlberg ergaben, dass dem Verkehrsunfall eine Auseinandersetzung zwischen den Insassen der beiden beteiligten Fahrzeuge im Zusammenhang mit einem Suchtgiftgeschäft auf einem Parkplatz in Rankweil vorausgegangen war. Während der anschließenden Fahrt in Richtung Göfis gab der Lenker des nachfahrenden Fahrzeuges mehrere Schüsse mit einer Pistole auf das vorausfahrende Fahrzeug ab. Dabei wurde niemand verletzt, so vonseiten der Polizei.

Geld, Schusswaffen und Suchtmittel gefunden

Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen wurden am 8. Juli 2026 aufgrund gerichtlicher Anordnungen insgesamt vier Hausdurchsuchungen in Hohenems und Bludenz durchgeführt. Dabei konnten zwei Beschuldigte festgenommen werden, teilen die Beamten weiter mit. Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte mehrere Schusswaffen sowie eine größere Menge Suchtmittel und Bargeld sicher.

Landeskriminalamt ermittelt

Der 32-jährige Hauptbeschuldigte zeigte sich hinsichtlich der Schussabgabe geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Der 38-jährige Zweitbeschuldigte wird nach dem Suchtmittelgesetz auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Vorarlberg dauern an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 15:39 Uhr aktualisiert