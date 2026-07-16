Unter dem Gipfel: Hilfloses Schaf steckte in steiler Felswand fest

Unterhalb des Gipfels der Taghaube am Hochkönigmassiv auf rund 2.159 Meter hatte sich ein Schaf im steilen Absturzgelände verstiegen. Da rückten die Bergretter aus.

Die Bergrettung wurde kürzlich auf das Hochkönigmassiv gerufen, denn ein Schaf hatte sich verstiegen.

Die Bergrettung wurde kürzlich auf das Hochkönigmassiv gerufen, denn ein Schaf hatte sich verstiegen.

Da hatte sich ein Schaf in Dienten (Zell am See) wohl in eine ziemlich missliche Lage gebracht und konnte sich selbst nicht mehr helfen.

Bergretter seilte sich zum Schaf an

Das Schaf steckte unterhalb des Gipfels in einem Kaminschacht“, so Einsatzleiter Stefan Aigner von der Bergrettung Dienten, die vom betroffenen Landwirten um Unterstützung gebeten wurde. Ein Bergretter seilte sich zum Schaf ab und sicherte es mittels Bandschlingen. „Dann zogen wir es etwa fünf Meter hinauf.“

Einsatz nahm glückliches Ende

Im Anschluss brachten es die Bergretter und der betroffene Landwirt zur Herde auf der Alm zurück und so nahm der Einsatz ein glückliches Ende für alle Beteiligten.