Kuppel-Fee Nina Horowitz ist in der zweiten Folge von "Liebesg'schichten und Heiratssachen" in Wien, dem Burgenland, der Steiermark und Salzburg unterwegs, um sechs einsamen Herzen auf die Sprünge zu helfen.

Am Montag, dem 20. Juli 2026, flimmert die zweite Folge der legendären 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ im ORF II über die Bildschirme und diese Kandidaten suchen ihr Glück.

Kai und Inge aus dem Burgenland

Der 29-jährige Kai aus dem Mittelburgenland ist der jüngste Kandidat dieser Saison. Er hat genug von Dating-Apps und sucht im Fernsehen nach seinem Traummann. Der gelernte Schneider verbringt seine Freizeit gerne bei Weinwanderungen oder Feuerwehrfesten – und zeigt vor der Kamera sogar sein Talent im Pole-Dance. „Es gibt in der queeren Bubble keine anderen Möglichkeiten mehr jemanden kennenzulernen, niemand spricht sich mehr in einem Restaurant an“, sagt er. Ebenfalls aus dem Burgenland kommt die 72-jährige Inge. Die ehemalige Tankstellen-Pächterin sehnt sich nach Zärtlichkeit, hat aber klare Ausschlusskriterien: Nörgler, Schnarcher und Männer mit Bart haben bei ihr keine Chance. „Das kratzt beim Küssen“, scherzt die Südburgenländerin.

©ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner | Der 29-jährige Kai aus dem Mittelburgenland ist der jüngste Kandidat dieser Saison ©ORF/Talk TV/Wout Kichler | Ebenfalls aus dem Burgenland kommt die 72-jährige Inge.

Steiermark: Der steirische „Hansi Hinterseer“ sucht das Glück

Aus dem steirischen Murtal geht der 70-jährige Bernd ins Rennen. Der pensionierte Dreher fällt besonders durch seine blonde Mähne auf. „Viele glauben, dass meine Haare gemescht sind, dabei sind sie von selbst so geworden“, lacht der 1,90 Meter große Steirer, der im Alltag immer wieder mit Schlagerstar Hansi Hinterseer verwechselt wird. Nach dem Verlust seiner Lebensgefährtin vor zwei Jahren ist er nun bereit für einen Neuanfang.

©ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner „Viele glauben, dass meine Haare gemescht sind, dabei sind sie von selbst so geworden“, lacht der 1,90 Meter große Steirer, der im Alltag immer wieder mit Schlagerstar Hansi Hinterseer verwechselt wird.

Wien: Hunde-Liebe und der Traum von der Hochzeit in Weiß

Aus der Bundeshauptstadt ist unter anderem die 59-jährige Gastronomieangestellte Alice mit dabei. Wer ihr Herz erobern will, muss auch ihre zwei Hunde akzeptieren. Alice träumt noch immer von einer klassischen Hochzeit ganz in Weiß. Ortsgebunden ist Alice nicht: „Wenn der Richtige in Spanien lebt, auf einer Finca, dann packen wir drei unsere Koffer und fahren hin.“ Die zweite Wienerin im Bunde ist Renate (67). Die pensionierte kaufmännische Angestellte sucht einen aktiven Partner für extrem ausgedehnte Spaziergänge. „Wenn er sich dauernd niedersetzen will, ist er sicher nicht der Richtige für mich“, stellt sie lachend klar. Als große Romantikerin würde sich die Kandidatin nicht bezeichnen, dennoch sind ihr Nähe und Zärtlichkeit in einer Beziehung wichtig. Hinter ihr liegt eine längere Partnerschaft, die nicht von Dauer war. Heute blickt sie optimistisch in die Zukunft und ist offen für eine neue Liebe.

©ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner | Aus der Bundeshauptstadt ist unter anderem die 59-jährige Gastronomieangestellte Alice mit dabei. ©ORF/Talk TV/Wout Kichler | Die zweite Wienerin im Bunde ist Renate (67).

Salzburg: Auf der Suche nach Ausstrahlung

Der 71-jährige Manfred aus Salzburg komplettiert die Runde der Singles. Der ehemalige technische Angestellte sucht eine Partnerin im Alter zwischen 55 und 65 Jahren, die „elegant und rustikal zugleich“ ist. Die Optik ist ihm dabei zweitrangig – viel wichtiger ist ihm eine positive Ausstrahlung, wobei er gegen weibliche Kurven absolut nichts einzuwenden hat. Auch er will nach einem schweren Schicksalsschlag wieder positiv in die Zukunft blicken. Er fühlt sich bereit für einen neuen Lebensabschnitt und möchte sich erneut auf die Liebe einlassen und ein neues Herzblatt finden.