Tragisches Alpin-Unglück: Wanderin (67) von Felsblock tödlich getroffen

Ein plötzlicher Felssturz hat im Salzburger Großarltal ein tragisches Unglück ausgelöst. Eine 67-jährige Wanderin wurde auf einer Tour zum Schödersee von einem herabstürzenden Felsblock erfasst und tödlich verletzt.

Die Frau war gemeinsam mit einer Wandergruppe des Alpenvereins im Schödertal bei Hüttschlag unterwegs. Die Gruppe befand sich auf rund 1.150 Metern Seehöhe am Weg zum Schödersee, als sich weit oberhalb des Steigs plötzlich ein Felsenbrocken löste. Der herabstürzende Felsblock traf die 67-Jährige am Fuß. Trotz des raschen Großeinsatzes der Rettungskräfte erlag sie noch an der Unglücksstelle ihren schweren Verletzungen.

©Bergrettung Hüttschlag Der tragische Unfall hinterließ die Wandergruppe unter Schock.

Großeinsatz von Bergrettung und Hubschraubern

Das Team des Rettungshubschraubers Martin 1 sowie die Bergrettung Hüttschlag erreichten den Unfallort innerhalb kürzester Zeit. Für die Wanderin kam jedoch jede Hilfe zu spät. Anschließend wurde die Verstorbene vom Polizeihubschrauber ins Tal geflogen. Die übrigen Mitglieder der Wandergruppe wurden von den Einsatzkräften sicher ins Tal begleitet. Der tragische Unfall hinterließ die Wandergruppe unter Schock. Deshalb wurden die Begleiter der Verstorbenen noch vor Ort von speziell geschulten Peers der Bergrettung sowie dem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Insgesamt standen 15 Bergretter der Ortsstelle Hüttschlag sowie zwei Hubschrauberteams im Einsatz.